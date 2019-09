DELFI SOTŠIS | Venemaa GP nädalavahetuseks lubatakse vihma. Jüri Vipsile see sobib!

Tänasel meediapäeval pole Sotši ringrajal päikest nähtud. Homme, mil kavas on F1 vabatreeningud ja F3 kvalifikatsioon, peaks jääma taevas halliks, kuid vihma tõenäosus võrdlemisi madalaks. Suurimat sadu lubatakse laupäeva hommikuks (90%), mis tähendab, et F3 etapi suurimad punktid jagatakse välja märjal rajal. Pühapäeval on saju tõenäosus vaid 40%.

Vipsil, kes läheb kindlustama F1 superlitsentsi jaoks vajalikku punktitabeli kolmandat kohta, pole vihma vastu mitte kõige vähimatki. "Mulle see meeldib, sest siis saab sõitja suurema vahe teha. Kuivaga on nii palju sõidetud, et sellega on kõigil mugav," rääkis Vips täna Sotšis Delfile ja Eesti Päevalehele.

Viimane etapp Monzas oli esimene ja viimane kord, kui F3 piloodid end sel hooajal vihmaga proovile said panna. "Vihmasel vabatreeningul olime teistest peaaegu sekund ringi peale kiiremad, aga sõidus tegime seadistusega väikse apsaka ja olime kõige aeglasemad. Kui rada ära kuivas, olime jälle kiired," meenutas Vips.

Sotši ringrajal, mis oma 5,848 kilomeetriga on F3 kalendris üks pikemaid (sellest pikemad olid sel hooajal vaid Spa - 7,004 km ja Silverstone - 5,891), pole Vips varem sõitnud, kuid tunneb end sellegipoolest enne homset vabatreeningut enesekindlalt.

"Olen end simulaatoril hästi ette valmistanud, sellega ei tohiks probleeme olla. Uute radade õppimine läheb mul tavaliselt väga kergesti," sõnas ta.

Viimased kolm võidusõitu Belgia ja Itaalia GP peale on Vipsil totaalselt aia taha läinud. Viimati jõudis ta punktidele 31. augustil Belgia GP esimeses sõidus, mille lõpetas viiendana. Sama etapi teise sõidu ebaõnnestumist jääb ta kõige enam kahetsema.