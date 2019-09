DELFI SOTŠIS | Noppeid F1 pressikonverentsilt: Leclerc selgitas Ferrari omapärast kokkulepet, Hamilton määris venelastele mett moka peale

Hamilton lisas, et tema nädalavahetus polnud küll täiuslik, kuid tänane päev sujus Mercedesel ideaalselt, mis ongi lõppude lõpuks ühe Grand Prix' nädalavahetuse juures kõige tähtsam. Venemaalt võtab ta enda sõnul kaasa ainult head mälestused.

"Filmides näidatakse Venemaast alati ainult Moksvat, Kremlit ja seda, kui külm siin on. Mul polnud varem aimugi, et Venemaal üldse meri on. Mul pole aimugi, kus me Venemaa kaardi peal üldse paikneme. Ma teen oma hotellis kardina lahti ja vaatan otse merele - see on imeline! Ja inimesed on siin ka kenad ning tunduvad olevat vormel ühega harjunud," rääkis ta.

F1 hooaeg jätkub 11.-13. oktoobrini sõidetava Jaapani GP-ga Suzuka ringrajal, mille kõik laua taga olijad nimetasid oma lemmikrajaks olevat. "Suzuka on alati põnevaim koht kalendris. Eriti sel aastal. Mul pole aimugi, milline kolmest tiimist (Mercedes, Ferrari, Red Bull) seal kiireim on. See on tõsine sõitjate rada, kus pole asfalteeritud turvaalasid, vaid puhas muru, kruus ja seinad. See on auto ja sõitja jaoks ülim väljakutse," sõnas Hamilton.

Kui Leclerc oli lausunud, et sõidab seal alles teist korda ega oska palju lisada, siis sekkus Hamilton ja osutas ajakirjanike poole pöördudes imestunult monacolase peale: "Kas pole uskumatu, et ta on meiega alles teist aastat ja istub juba Ferraris? Ja mitu võitu tal juba on - neli?"

"Sa ülehindad mind. Kaks," parandas Leclerc.