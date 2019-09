DELFI SOTŠIS | Hitech GP üritas Vipsi peakonkurendile sõidu ajal karistust välja rääkida, kuid tulutult

Vips ületas küll finišijoone kolmandana, kuid sai kümnesekundilise karistuse turvaauto režiimi ajal taanlasele Christian Lundgaardile (ART Grand Prix) otsasõidu eest.

Hitech GP võttis sõidu jooksul raadio teel ühendust võistlusdirektoriga, sest reeglite vastu eksis ka Armstrong, kes rajalt väljas käies määrustevastaselt teele tagasi keeras. Reeglites on täpselt kirjas, kummalt poolt tuleb rajatähistest teele naastes mööduda. Armstrong kasutas valet poolt. Tavaliselt järgneb sellisele teole viiesekundiline karistus, mis oleks Armstrongi neljandaks kukutanud.

"Kui see juhtus, võtsime koheselt võistlusdirektoriga ühendust. Ta vaatas seda, aga ei öelnud meile enam midagi, mis tähendab, et ta ei saanud karistada. Ta võis seda tõlgendada nii, et Armstrong sunniti rajalt lahkuma. Kui see nii on, siis võis ta sellise manöövri teha," rääkis Delfile Hitech GP tiimipealik Christophe Perrin.

Prantslast valdasid sõidu järel kahetised tunded. Võrreldes eilse kvalifikatsiooniga olid Vipsi ja viiendana lõpetanud Leonardo Pulcini autod kiiremad, aga poodiumikohata jäämine teeb ikkagi tuska.

"Kaheksandalt ja üheksandalt kohalt startides pole nagunii põhjust võitu loota, aga vaadates, kus me lõpetasime - kolmanda ja viiendana - tuleb kiirusega rahul olla. Kahju ainult, et me Vipsi koha kaotasime," lausus ta.

"Olen rohkem pettunud selles, et me viimase sõiduni välja teise ega kolmanda koha peale ei sõida. Ning see pole nii ainult tänase pärast. Palju väikseid asju on aasta jooksul juhtunud. Pärast Budapesti suvepuhkusele minnes kaotasime liidrile vaid 12 punktiga, aga mängisime kõik kolme järgmise etapiga maha."