DELFI SOTŠIS | Hitech GP tiimipealik: Vips on Venemaa GP-ks hästi ette valmistatud

Vormel 3 tänavusel hooajal on konkurentide ees tempot dikteerinud Prema tiimi piloodid, kellest Robert Schwartzman hoiab punktitabelis esimest, Jehan Daruvala teist ja Marcus Armstrong neljandat kohta. Ainsana mahub "puna-valgete" vahele Vips, kes peab kahe järelejäänud sõiduga kindlustama kolmandat kohta, et saada F1 superlitsents.

Prantslane Perrin ei osanud nimetada ühte kindlat asja, mille tõttu tänavu Premale alla on jäädud, kuid arvas, et enim punkte on Vipsil kaduma läinud võidusõiduintsidentide tõttu. Hitechi auto on tiimipealiku sõnul alati konkurentsivõimeline olnud.

Millised on peamised jututeemad, mis te siinsetel koosolekutel läbi käite?

Meil on vabatreeningu ja kvalifikatsiooni vahel väga vähe aega midagi muuta, seega me peame sellest lühikesest ajast võtma maksimumi. Rada on üsna pikk (5,848 km), mis tähendab, et sõit ei saa lihtne olema. Selle muudab erilsieks 90-kraadiste kurvide rohkus, mis on üsna ebaharilik. Pärast kahte pikka sirget tulev kolmas sektor on pehmetele rehvidele väljakutsuv, eriti pikk kurv vasakule.

Kuidas te Jüri senise hooaja kokku võtaksite? Algas see päris hästi, aga lõpp on käest ära läinud.

Tõepoolest, läksime suvepuhkusele teisel kohal ja jäime liidrist vaid 12 punktiga maha. Spa ja Monza olid meie jaoks keerulised etapid, kus me kaotasime liidrile päris palju punkte. Aga oleme nüüd siin, et hooaeg tugevalt lõpetada.

Millest auto seisukohalt puudu on jäänud?