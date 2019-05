DELFI BARCELONAS | Vips sõitis vabatreeningul välja teise aja, kuid autoga veel sinasõber pole

Pidamise puhul pidas Asmer silmas, et enne F3 kvalifikatsiooni jõuavad rajalt läbi käia kaks korda vormel 1 autod (kaks vabatreeningut) ja vormel 2 masinad (vabatreening ja kvalifikatsioon). Vips võistleb F1 etapiga samal rajal ja samaaegselt esimest korda, kuid kõikidel inseneridel on see kogemus olemas ning küllap nad juba kõikide nende asjaoludega arvestada oskavad, märkis Asmer.





Üldiselt möödus F3 vabatreening suuremate vahejuhtumiteta. Tiheda liikluse ohvriks langes eelmisel aastal GP3 sarjas kokkuvõttes viienda koha saavutanud sakslane David Beckmann (ART Grand Prix), kes kiiret ringi tehes šveitslasele Fabio Schererile (Sauber Junior Team by Charouz) väikse müksu andis ja sellega enda esitiiva lõhkus.

Üks on kindel: õhtune kvalifikatsioon on Vipsi ja kõikide teiste F3 sõitjate jaoks võtmetähtsusega. 30-minutilise sessiooni peale läheb kõigil kirja vaid üks kiire ring, mis paneb paika homse esimese sõidu (kell 11.15) stardijärjestuse. Pühapäeval (teine sõit samuti kell 11.15) pööratakse stardijärjestus TOP 8 sõitjate jaoks tagurpidi, stardikohad 9.-30.-ni jäävad samaks.