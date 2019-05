DELFI BARCELONAS | Tiimipealikud kiidavad Netflixi sarja F1 telgitagustest, Ferrari kaalub ettevõtmisega ühinemist

Sari põhineb 2018. aasta vormel 1 hooajal üles võetud dokumentaalkaadritel. Õiguse sellist seriaali teha ja sõitjatele lähedale pääseda said Netflixi inimesed mullu 24. märtsil. Lisaks võistlusnädalavahetuste dramaatikale näeb selles intervjuusid, mis on üles võetud sõitjate kodudes ja hotellitubades. Ühesõnaga enam lähemale pole võimalik F1 staaridele pääsedagi.

Ühes episoodis võib näiteks näha Daniel Ricciardot oma Austraalia kodus perekonnaga grillipidu pidamas, teine viib aga vaatajad Carlos Sainzi kodu diivanile, millel hispaanlane lähedastega jalgpalli vaatab. Igas episoodis on üks läbiv teema - tihtipeale on see kas sõitjate või tiimide vaheline rivaliteet. Ajakirjas Autosport on kirjutatud: "See on kahtlemata sari, mis näitab tahke, mida PR-inimesed ei taha, et nähtaks - mis teeb selle vaatamise veelgi lõbusamaks!"

Haasi tiimipealik Guenther Steiner: "Ma pole seda näinud, aga kõik räägivad sellest. Ma ei oska kommenteerida, kui edukas see on olnud, sest Netflix ei avalda kunagi oma reitinguid, aga ma usun, et kõik suhtusid sellesse positiivselt. Pakun, et see tuleb kõigile kasuks. See peaks tooma meieni inimesi, kes tavaliselt võidusõite ei vaata. Netflixi vaatab suurem hulk inimesi kui F1-e. Kui inimesed seda näevad ja läbi selle F1-st huvituvad, siis on see ainult kasulik."

Küsimusele, kas ta oleks valmis aitama Netflixi ka teise hooajaga maha saada, vastas Steiner: "Jah!"

Ferrari boss Mattia Binotto lisas: "Me ei osalenud selles eelmisel aasta, aga me kaalume seda praegu. Me pole veel oma lõplikku sõna öelnud. Teeme seda järgmise paari nädala jooksul."

Vaata treilerit!