DELFI BARCELONAS | Teises sõidus teisena lõpetanud Jüri Vips: nädalavahetusega väga rahule jääda ei saa

Vips alustas tänast sõitu kolmandalt positsioonilt, ent kaotas kiirelt kaks kohta. "Sain hea stardi ja olin (Niko) Kariga kõrvuti, aga märkasin, et Karil ja (Jehan) Daruvalal oli väike vahe sees ja Kari sai tema tuulde võtta. Kari oli minust poole autoga ees, kui keerasime vasakusse kurvi," kommenteeris Vips starti Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Olime kolmekesi kõrvuti, kuid minu auto nina jäi neist veidi tahapoole ja mõistsin, et mul pole šanssi siit kurvist neid välja pidurdada ning ma ei hakanud riskima."

Viiendaks langenud Vips arvas tol hetkel, et suudab maksimaalselt ühe koha võrra tõusta ja lootis, et midagi eespool juhtub. "(Marcus) Armstrong sai (Max) Fewtrellist mööda, kellel oli täitsa kohutav kiirus. Armstrongil kedagi ees ei olnud ja sõitsin tema tuules ja sain temast kenasti mööda." Vips lisas, et Armstrongist möödumine oli tänase sõidu kõige raskem möödasõit.

Neljandaks tõusnud Vips suutis kaks ringi enne lõppu mööduda ka Karist, kes temast stardis mööda sai. "Karist sain üsna viimasel hetkel mööda, aga see oli lihtsam kui Armstrongist. Pidin väliskurvist lähenema ja Kari lihtsalt üle pidurdama."

Sündmusterohkes sõidus käis täna kaks korda rajal ka turvaauto. "Turvaautod olid natuke liiga pikalt rajal, aga see on osa spordist ja pole midagi parata. Rajal on ikkagi 30 sõitjat ja kõik neist sõidu ajal kõige selgemalt ei mõtle, aga midagi hullu ei ole. Eile oli tegelikult täiesti rahulik sõit."