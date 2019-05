DELFI BARCELONAS | Jüri Vips käis pärast ebaõnnestunud kvalifikatsiooni Red Bulli majas "Doktori" jutul

"Väga lahe maja. Suured nimed olid seal kohal. [MotoGP ässad] Marquezid, Verstappenid... Päris lahe oli seal! Päris suur on see kõik. Avab ikka silmad, mis maailm see on."

Vips tunnistab, et isu kunagi ise seal regulaarsemalt viibida see just väiksemaks ei teinud. "Tahaks juba seal olla küll," muigas ta unistavalt.



Red Bulli kolmekorruseline mootorikodu Hispaania GP tiimialal. Foto: Andreas Aufschneiter, Red Bull Content Pool

Kust tuleb Helmut Marko hüüdnimi "Doktor"?



Lisaks sellele, et aastatel 1971-1972 F1 roolis kümme etappi kaasa teinud ja 1971. aastal Le Mansi 24 tunni sõidu võitnud austerlase Helmut Marko nime ette käibki tiitel "Dr" (Grazi ülikooli doktorikraad õigusteaduses), on "Doktor" talle külge jäänud ka meediakajastustes ja muidu "tagatubades". Red Bulli noorteprogrammi boss on seda selgitanud ühes 2013. aasta intervjuus Le Mansi kodulehele järgmiselt:

"Õigusteaduste doktorikraadiga Le Mansi ja vormel 1 piloodid on pigem haruldus. Meediale meeldivad ebatavalised sõitjad, seega nad rõhutavad alati "doktori" tiitlit. See on tänaseni külge jäänud ning seda seostatakse ka mu nimega."