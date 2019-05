DELFI BARCELONAS | Jüri Vips ebaõnnestunud kvalifikatsioonist: kohutav, terve nädalavahetus rikutud!

Kvalifikatsioon pani paika laupäevase esimese sõidu (kell 11.15) stardijärjestuse. Pühapäeval (teine sõit samuti kell 11.15) pööratakse stardijärjestus TOP 8 sõitjate jaoks tagurpidi, stardikohad 9.-30.-ni jäävad samaks.

Asmer: kõik on veel võimalik





Vipsi mentor ja abimees Marko Asmer lisas: "Viimase ringi esimene sektor oli ta eelmisest kiiremast ringist paar kümnendikku parem. Koht kolme hulgas oleks täiesti reaalne olnud, aga kui teine mees neljandas kurvis ette jäi, polnud enam midagi teha. Teine sektor oli poolteist sekundit aeglasem. Enne seda kurvi pikale lasknud Hymanil oli nagunii juba ring luhtas, oleks võinud mööda lasta."

30-minutiline kvalifikatsioon algas Hitech GP tiimi jaoks draamaga, sest Pulcini mootor hakkas käivitamisel suitsema - põhjuseks õli sattumine õhufiltrisse. "See tuli lahti tõmmata, ära kuivatada ja siis hakkas tööle. Põhjus, miks ta nii taga lõpetas, peitub milleski muus, mida tiim veel ei tea. Autod on nüüd parc ferme's. Läheb veel mitu tundi, enne kui nad data kätte saavad," selgitas Asmer.

Erinevalt Vipsist Asmer kogu nädalavahetust veel lörri läinuks kuulutada ei taha: "Eks homme ole näha, kuidas kellelgi rehvid vastu peavad. Nende hoidmine on omaette teema ja mis juhtuma hakkab, me täna veel ei tea. Kui auto on hea ja sõit sujub, siis põhimõtteliselt on kõik võimalik. Pirelli rehvid ja DRS muudavad selle sarja põnevaks. Postiivne on see, et vähemalt kiirus on Jüril olemas."

DETAILSED TULEMUSED