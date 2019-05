DELFI BARCELONAS | BLOGI | Vinge etteaste teinud Jüri Vips kerkis uue F3 sarja debüütsõidus viis kohta

F3 BARCELONA ETAPP

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Mina lähen nüüd kuulama, mida asjaosalised ise räägivad. Täname jälgimast! Vormelipäev Barcelonas aga jätkub ja kindlasti hoiab Delfi teid päeva jooksul toimuvaga kursis.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Lundgaard on võidumees, Schwartzmann teine, Armstrong kolmas. 11-ndana startinud Vips ületab finišijoone kuuendana! https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127136256071278593

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vipsist üritab mööda saada Prema mees Daruvala! Esimene katse ebaõnnestus, Kordusest näitab, et teises kurvis ei suutnud autot käsitleda ja Vips taastas kiirelt oma koha. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127135544893411328

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Kipub vist nii jääma, et 6. koht Vipsile jääb. Viimane ring algas!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Lundgaard paugutab ka 1.35,230. Kiireima ringi eest saab kaks punkti lisa. Kvalifikatsioonivõidu eest neli. Muidu süsteem 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips saab väga palju tele-eetrit. Ilmselt hetkel kõige põnevam võitluspaar. Kolm ringi minna. Lundgaard sõidab vahepeal 1.35,368 kiireimaks ringiks.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 19/22 Vips võtab stardisirgel Daruvalale jõuliselt lähemale, aga mööda veel ei saa. Uurimise all on Peroni ja Sargeanti intsident virtuaalse turvaauto ajal. Mehed asuvad kohtadel 13 ja 11. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127133029279969280

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 18/22 Roheline lipp. DRS ka jälle lubatud.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vipsile jagatakse F3 Twitteris stiilipunkte. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127129877927419904

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Deledda masin on nööri otsas ja liigub kraanaga väljapääsu poole. On lootust, et kohe saavad edasi paugutada.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 17/22 Möödasõidud on praegu keelatud, kuni Deledda masin ära teisaldatakse. Järgmisena on Vipsi ees ART tiimi britt Max Fewtrell, Renault F1 tiimi noorteprogrammi sõitja. Vahe on väike. Sõidetakse veel vähendatud kiirusega.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 15/22 Alessio Deledda (Campos) on põllu peal, ratas käib all ringi. Sinna ta jääb. Virtuaalne turvaauto! https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127132293037010944

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vipsi ja Daruvala heitlus pääseb ka telepilti. Ja mööda ta läheb! Eestlane kuues!

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 13/22 Vipsil (endiselt 7.) on Daruvalaga vahe 1,3 sekundit. Natuke oleks vaja veel tagasi sõita, et möödasõidust võiks mõtlema hakata. Lundgaardi edu Schwartzmanniga on 2,6 sekundit.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Hymani (mees, kes eile Vipsile kvalifikatsiooni lõpus ette jäi) teise kurvi intsident on uurimise all. Ei tulnud pärast väljasõitu turvaliselt rajale tagasi.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Raoul Hyman (22. kohal) saabki 5-sekundilise ajakaristuse.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 11/22 Esikolmik on juba pikka aega sama olnud. Lundgaard, Schwartzmann, Armstrong. Siis Beckmann, Fewtrell, Daruvala ja seitsmes Vips. Esikümne lõpetavad Laaksonen, Sargeant ja Kari. Vipsi tiimikaaslased Yifei ja Pulcini on vastavalt 18. ja 21.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Oioi! Vips sõidab šikaani otseks! Daruvalaga vahe kohe kärises (alla kahe sekundi natuke). Aga kohta ei kaotanud.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: 8/22 Vips ikka seitsmes. Daruvala on 0,8 sekundi kaugusel. Edasi on vahed juba natuke suuremad, aga mitte hiiglaslikud. Vips saab veel DRS-i kasutada.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Teises ja kolmandas sektoris kollased lipud. Pedro Piquet (Trident) tegi enne šikaani pirueti. Sai vist kelleltki müksu ka.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Seitsmes ring algas, Vips seitsmes! Järgmisena jääb ette Racing Point Force India poolt luubi all olev indialane Jehan Daruvala (Prema).

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Laaksonen ja Vips peavad tihedat heitlust. Vahepeal oli soomlane jälle eespool, kuuendat ringi alustades on kaheksas taas Vips. Vahe liidrina on 10,2 sekundit. Lundgaard ikka Schwarzmanni ja Armstrongi ees.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Telepilt jõuab ka nüüd livescore'ile järgi. Vips möödus stardi-finišisirgel soomlasest Laaksonenist (MP Motorsport).

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Teisel Red Bulli juunioril Lawsonil oli stardis väike kokkupõrge kaasvõisteljaga. Praeguseks on mees juba katkestanud! Neljas ring käib (22 sõidetakse kokku). Vips on juba kaheksas.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vips kaotab liidrile teisel ringil 6,6 sekundit. Juba on üks intsident uurimise all. Scherer (Sauber Junior Team by Charouz) ja Keyvan Andres (HWA Racelab) põrkasid kokku. See intsident saab lahenduse pärast sõidu lõppu, teatasid kohtunikud.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Läks! Vips on tõusnud juba üheksandaks. Lundgaard juhib, Schartzmann teine, Armstrong kolmas. Teises kurvis sai taanlane kvalifikatsiooni võitnud venelasest mööda.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Brasiillane Felipe Drugovic (Carlin) on miskipärast veel boksiteel. Käib vilgas askeldamine auto kallal. Lükatakse hoog sisse ja stardib boksitee algusest.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Masinad on valmis. Oodatakse tulede süttimist.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Vipsil on tribüünipoolne ehk vasakpoolne stardirida. Masinad pannakse käima. Insenerid kaovad stardisirgelt. Soojendusring võib alata. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1127125447035228162

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Masinad on stardisirgel valmis. Tiimi taustajõud veavad alles rehviriiuleid minema. Võistlusinsenerid annavad pilootidele viimaseid õpetussõnu.

Gunnar Leheste, Kataloonia ringrada: Buenos Dias, vormelihuvilised! Vipsi sõiduni on aega veerand tundi. Äsja lõppes siin F1 boksimeeskondade "kuiv trenn" ning korraldajad harjutasid poodiumitseremooniaks Soome hümni (refrääni kordas, ei olnud Eesti oma) läbimängimist. Praegu on F3 autod juba boksidest väljumas ja stardisirgele kohale minemas. Vipsi kvalifikatsioon ei läinud küll eile kõige paremini, aga 11. koht ei näidanud kindlasti tema ja tema auto tegelikku potentsiaali. Põhisõidus saab olema põnev jälgida, kuidas mõjutab võistluse käiku Pirelli rehvide kulumine. Poleks sugugi üllatav kui mõni mees peaks rehvide säästmiseks ühe ringi näiteks kaks sekundit aeglasemalt sõitma. Algusest peale uhamist ja viimse piiri peal sõitmist kindlasti ei tule.Hoiame lugejaid sõidu käiguga kursis nii palju kui siit teleekraanidest paistab ja bokside kohal asuvast pressikeskusest näeb. Abiks on huvilistele ka F3 live-score ja live-tekst, mis ilmub SIIA, kui sõit pihta hakkab: http://www.fiaformula3.com/Pöidlad pihku! Päris poodiumiheitlusse Vips eeldatavasti ei sekku, aga seda, et sa sõidumees oled, saab tõestada ka muud moodi. Näis, mis juhtuma hakkab!