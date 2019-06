Daniel Ricciardo: Renault on lõpuks näitamas oma tõelist kiirust

Esimest hooaega Renault's sõitev Ricciardo ja kogu Renault' tiim läksid hooajale peale suurte ootustega, kuid aasta algas tagasihoidlikult. Alles hooaja seitsmendal etapil Kanadas suutsid nii Ricciardo kui meeskonnakaaslane Nico Hülkenberg mõlemad jõuda punktikohale.

"Oli tore näha positiivset meeleolu," sõnas Ricciardo. "Läksime hooajale vastu suurte ootustega ja tunnen, et lõpuks hakkame näitama oma taset ning kiirust. Mul on hea meel, et selja taga on edukas nädalavahetus, sest olukord oli juba päris pingeline."

"Kindlasti on veel palju tööd vaja teha, et eesmärke täita, aga lõpuks Kanada etapil esikolmikuga koos võidelda oli suurepärane," vihjas Ricciardo Kanada GP-le, kus ta lõpetas kuuendana.

Vormel-1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel, kui toimub Prantsusmaa etapp. "Prantsusmaal on eesmärk korrata Kanada saavutust. Oleme uuendustega valmis saanud, mis peaks olema selge märk kiiruse paranemisest."

Ricciardo hoiab MM-sarja üldarvestuses 16 punktiga kaheksandat kohta, 12 silma kogunud Hülkenberg asub 13. positsioonil.