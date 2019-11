Daniel Ricciardo: ma ei kahetse Red Bullist lahkumist

Mäletatavasti siirdus 30-aastane austraallane Renault'sse Red Bullist, kus ta sõitis viimased viis hooaega. Red Bullis võitis ta aastate jooksul seitse etappi, prantsuse tiimis on tema parimaks kohaks seni Itaalia GP neljas koht.

"Red Bullist tulles lootsin, et suudame vahet esimese kolme tiimiga (Mercedes, Ferrari, Red Bull - K.R.) vähendada, aga seda meil ei õnnestunud teha," märkis Ricciardo. "Meil läheb vähemalt üks aasta veel sellega. Loomulikult tahaksin paremini, aga see ei tähenda, et kahetseksin Red Bullist lahkumist."

"Olin eelmine aasta üsnagi rahulolematu," jätkas Ricciardo. "Tehnilise probleeme tuli ja tundsin, et vajan vaheldust. Ma lahkun ringrajalt õnnelikuna siis, kui tean, et olen andnud endast kõik maksimaalse võimaliku tulemuse nimel."