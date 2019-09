Colombia vormelilegend: Sebastian Vetteli probleemid seisnevad autos, mitte tema mentaliteedis

Kogenud sakslane pole käimasoleval aastal veel etapivõitu kirja saanud ning üldarvestuses on ta alles viies. Samal ajal on tema tiimikaaslane Charles Leclerc võitnud kaks viimast etappi ja möödunud MM-sarjas Vettelist.

"Ma arvan, et Vettelile ei sobi midagi auto juures, näiteks masina sobivus rehvidega, aga Leclerc klapib kõigega paremini," sõnas seitsmekordne etapivõitja Montoya. "Vettel peab kannatama, et sõita nii kiiresti nagu Leclerc. Kui sa ei ole autoga õnnelik ja sõidad piiri peal, siis vigu tuleb ette."

"Ma ei usu, et asi on mentaliteedis, vaid probleem on pigem tehniline," jätkas kolumbialane.

Vormel-1 hooaeg saab jätku järgmisel nädalal, kui sõidetakse Singapuri GP.