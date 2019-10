Charles Leclerc: Suzuka ringrada jääb mulle alati meenutama Bianchi hukkumist

Bianchi tegi Jaapani etapil raske avarii viis aastat tagasi ning suri saadud vigastustesse üheksa kuud hiljem.

Kuigi Suzuka ringrada on paljude vormelisõitjate lemmik, tunnistab Leclerc, et 25-aastaselt hukkunud Bianchi õnnetus kummitab teda siiani. Prantsuse võidusõitja oli Leclerci ristiisa.

"Jaapan on väga eriline koht, kus võidu sõita, eeskätt kohalike fännide tõttu. Nad on nii kirglikud ja näitavad alati suurt toetust üles. See teeb selle võistluse nii unikaalseks," sõnas Leclerc ja lisas: "Eelmine aasta oli see minu jaoks keeruline nädalavahetus, sest olin Suzukas esmakordselt pärast Julesi (Bianchi) õnnetust. Kahtlemata on see väga kurb mälestus, mis jääb alati seda GP-d saatma."

Jaapani etapp sõidetakse sel pühapäeval.