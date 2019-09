Charles Leclerc Singapuri sõnavõtust: edaspidi hoian suu kinni ja ei kritiseeri meeskonda

Singapuri GP-d esimeselt kohalt alustanud Leclerc langes sõidu keskel boksipeatuse järel teiseks, meeskonnakaaslase Sebastian Vetteli järel. Selles järjestuses ka sõit lõppes ning monacolane oli meeskonna taktika üle selgelt nördinud, andes sellest mitmel korral võistluse ajal ka Ferrarile teada.

"Usun, et reageerisin üle," vahendas Autosport Leclerci sõnu. "See näitab, et mul on veel palju õppida. Mul polnud ühtegi põhjust sellises olukorras niimoodi käituda. Meeskond käitus õigesti ning me võtsime kaksikvõidu."

"Mõne teise strateegiaga poleks me kaksikvõitu saanud ja see ongi kõige olulisem. Autos on vahepeal raske, kui adrenaliini on palju. Pean siiski õppima end rohkem kontrollima ja edaspidi suu kinni hoidma. Õpin olukorrast ja loodan, et seda edaspidi ei juhtu."

Leclerci käitumist kommenteeris ka tema tiimikaaslane Vettel. "Arvan, et nendest sõnumitest ei peaks liiga palju välja lugema. Me oleme samal ajal võidu sõitmas, kui meeskonnaga räägime. Pole midagi imestada, kui keegi midagi teatud momendi ajal ütleb. Kui olukord oleks olnud vastupidine, oleksin ilmselt sarnaselt pettunud olnud."