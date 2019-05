Charles Leclerc: loodan Ferrari klubisisest hierarhiat muuta

Ferrari vormel-1 meeskond teatas juba hooaja eel, et Sebastian Vettel on meeskonna esisõitja ja senise hooaja jooksul on Leclerc pidanud juba sõidu ajal (Hiina GP - toim) sakslase endast mööda lubama tiimikorralduste tõttu.

"Pean sõidurajal näitama, milleks olen võimeline ja loodetavasti olukord muutub," sõnas Leclerc. "Nagu iga teinegi sõitja, tahan ka mina olla kõige kiirem. Olen mõistnud igat Ferrari otsust, ehkki neid on vahepeal raske aktsepteerida."

"Minu tiimikaaslane on neljakordne maailmameister, kes sõidab Ferraris viiendat aastat," jätkas monacolane. "Ma mõistan, et praegu on hierarhia selline, aga teen kõike, et seda muuta. Minu meeskonnal raja ääres on sõidust parem ülevaade kui mul, seega teatud piirini olen nõus kõiki käske täitma."

Leclerc hoiab pärast nelja etappi MM-i üldsarjas viiendat kohta, kolmandal kohal paiknevast Vettelist jääb ta maha viie silmaga.