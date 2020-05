Carlos Sainz: sõlmisime Ferrariga lepingu teineteist kordagi nägemata

Tavaolukorras oleks Sainz pidanud Itaaliasse Maranellosse Ferrari peakontorisse lepingu vormistamiseks kohale minema, kuid koroonakriisi tõttu pole ta saanud Hispaaniast lahkuda.

"Me rääkisime teineteist kordagi nägemata, see oli päris kummaline," avaldas Sainz Hispaania telesaates "Vamos Sobre Rueda", vahendab GPblog.com.

"On olnud väga erilised nädalad. Pidada läbirääkimisi teineteist nägemata on väga imelik, aga ma olni oma kodus koos isaga ning pidevas ühenduses oma agendiga ning lõpuks läks kõik hästi."

Kuigi Sainzil on taskus elu suurim leping, peab ta sel aastal keskenduma veel McLareni eesmärkide täitmisele. "Tean, et Hispaanias mõeldakse juba 2021. aastale, mil mind näeb Ferrari rooli taga võitlemas poodiumikohtadele ja võitudele, aga ma ise tahaksin Ferrari nüüd kõrvale jätta ja keskenduda McLarenile," lausus ta.

Ühtlasi loodab Sainz, et ka tema lapsepõlveiidol Fernando Alonso F1-e tagasi tuleb. Kahekordset maailmameistrit seostatakse väga tugevalt Renault'sse naasmisega.

"Oleks suurepärane, kui ta mu konkurent oleks. Olen alati öelnud, et F1-s on maailma parimad sõitjad ning Fernando on üks nendest," lisas Sainz.