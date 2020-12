Carlos Sainz jr: Russelli edu näitab, kui paljust vormel 1 on ilma jäänud

Koroonaviirusega nakatunud Mercedese esisõitjat Lewis Hamiltoni asendav 22-aastane Russell on Bahreinis Sakhiri GP-l kogu nädalavahetuse jooksul näidanud kiireid ringiaegu ja kvalifikatsioonis jäi tal esikohast puudu vaid 26 tuhandikku.

Seni on Russell pidanud sõitma oluliselt aeglasema Williamsiga.

"Vormel 1 sarjas on andekaid sõitjaid nii palju, et nad mahuksid võrdsete autodega kolme kümnendiku sisse. Aga siis on autod, mis on teistest kaks sekundit aeglasemad. Russelli edu näitab, millest vormel 1 ilma on jäänud," vahendas Sainzi sõnu Autosport.

"Mees, kes muidu peab võitlema 15. koha eest, saab võimaluse võitjaautosse istuda ja on 20 tuhandiku kaugusel kvalifikatsioonivõidust. See on jama. Vormel 1 saaks võrdsemate autodega korraldada palju parema vaatemängu. Kui auto on sekund või kaks teistest aeglasem, pole sõiduoskusel mingit vahet," lisas järgmisest aastast Ferraris sõitev Sainz.

Sakhiri GP algab täna kell 19.10, esikohalt stardib Russelli tiimikaaslane Valtteri Bottas.