Briti meedia: Mercedes pakub Lewis Hamiltonile vaid aastast lepingut

Kuigi Hamiltoni leping lõppes juba detsembriga, on mõlemad osapooled kinnitanud, et nende koostöö jätkub kindlasti ka 2021. aastal, kirjutab formula1news.

Väljaande De Telegraafi andmetel pakub Mercedes aga Hamiltonile vaid aastast lepingut, sest tahab jätta endale 2022. aastaks võimaluse palgata George Russelli, kelle palganumber oleks kordades väiksem kui Hamiltonil.

Mercedese tiimi boss Toto Wolff teatas detsembrikuus, et leping Hamiltoniga sünnib "pigem varem, kui hiljem". Kindlasti saab see aga paika enne märtsikuud.

"Ta (Hamilton) on oma ala tipus ja seda veel mõnda aega. Seega pole koostöö jätkamine eriti raske otsus," kommenteeris Wolff. "Kui te arutlete, miks me pole veel lepingut sõlminud, siis põhjus on lihtne. Me oleme Mercedeses alati keskendunud MM-võistlustele ega ole lasknud end teiste teemadega häirida," lisas tiimijuht.

Täna tuli ametlik kinnitus, et vormel-1 hooaeg algab 28. märtsil peetava Bahreini etapiga. Koroonapandeemia tõttu lükati traditsiooniline avaetapp Austraalia GP edasi ning selle uuteks kuupäevadeks on praeguste plaanide kohaselt 18.-21. november.