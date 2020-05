Brasiiliasse lõksu jäänud miljardär Bernie Ecclestone saadab karantiini mööda farmis mune korjates

Märtsi alguses, mil abielupaar Brasiiliasse lendas, oli riigis vaid 13 ametlikku koroonaviiruse juhtumit. Kõik muutus aga vaid päevadega ja viimaste andmete kohaselt on Lõuna-Ameerika riigis tuvastatud juba 126 611 nakatunut.

"Maailm on meie jaoks palju muutunud," rääkis multimiljardär Ecclestone Šveitsi väljaandele Blick. "Oleme siin koos 30 töötajaga siiski üsna talutavas olukorras."

Tööd on farmis palju. Hoolitseda tuleb 680 veise, 34 kana, 12 hobuse, 7 poni, 6 koera, 5 lehma, 3 kassi ja sadade kalade eest. "Mina vastutan kanade eest," rääkis Ecclestone. "Kaks korda päevas naasen kanalast koju umbes 20 munaga."

Ecclestone ootab koos abikaasa Flosiga pere esimest ühist last. Suurärimehe sõnul on nad juba arvestanud, et peavad võib-olla lapse Brasiilias vastu võtma. "Meie poeg peaks sündima juuni lõpus. Kuna Brasiilia on jätkuvalt kinni, oleme teinud juba siin ettevalmistusi. Meie esimene eelistus oleks siiski Šveitsis sünnitada, kui saaksime lennata."

"Minu vanuses enam surma ei karda. Oluline on vaid, et Fabianal ja beebil hästi läheks. Minu esimese poja sünd on kindlasti minu elu üks tipphetki," lisas Ecclestone, kellel on varasematest abieludest kolm tütart.