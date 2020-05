Brasiilia vormelilegend Vetteli lahkumisest Ferrarist: probleem pole ainult temas

Ferrari viimane MM-tiitel pärineb 2008. aastast, kui Itaalia meeskond triumfeeris konstruktorite arvestuses. Viimati tuli Ferrari sõitja aga maailmameistriks hooaeg veel varem, kui võidutses Kimi Räikkönen.

"Ei saa unustada, et Ferrari võitis viimati MM-tiitli 2008. aastal," rääkis karjääri jooksul 11 etappi võitnud Massa Sky Sportsi vahendusel. "On tõsi, et mitmed head sõitjad on käinud meeskonnast läbi ja pole suutnud võita."

Massa kuulus pika karjääri jooksul Ferrari ridadesse aastatel 2006-2013. "Pärast 2008. aastat polnud meil enam autot ega meeskonda, mis oleks olnud võimeline võitmiseks."

Ferrari oli sõitjate tiitlile väga lähedal 2010. aastal, kui Fernando Alonso kaotas üldarvestuses Sebastian Vettelile kõigest nelja punktiga. "Fernando tegi toona suurepärast tööd, kuid ausalt öeldes polnud auto piisavalt hea võitmiseks," meenutas Massa. "Kõik viimased sõitjad - Sebastian, Kimi - keegi neist pole võitnud, sest meeskond ei ole olnud piisavalt täiuslik selleks."

"Asi pole seega ainult Sebastianis," sõnas Massa neljakordse maailmameistri lahkumise kohta. "Ta tegi palju häid sõite ning võitis mitmeid etappe. Ta oli alati ees oma tiimikaaslasest, isegi, kui selleks oli selline meister nagu Räikkönen."

Tänavuse hooaja järel võtab Vetteli koha Ferraris üle McLareni sõitja Carlos Sainz juunior.