Brasiilia vormelilegend: Leclerc võib enne Verstappenit maailmameistriks tulla

"Ta on väga andekas mees, aga kõige rohkem avaldab Leclerci puhul mulle muljet tema võimekus pinget taluda," rääkis 2017. aastal F1 karjääri lõpetanud Massa. "Ma ei oska öelda, kas ta on Max Verstappenist kiirem või aeglasem, aga seitse kvalifikatsiooni võitu esimesel aastal Ferraris räägivad enda eest."

"Loomulikult on Leclerc ka vigu teinud, aga peab meeles pidama, et tal on veel vähe kogemusi vormel-1 sarjas ning tegu on tema esimese hooajaga tipptiimis," jätkas kogenud brasiillane. "Leclerc on tulevane maailmameister ja ma ei usu, et peame tema esimest tiitlit kaua ootama. Ma ei välista, et ta võib selle isegi enne Verstappenit võita."

Massa sõnul, kes ise karjääri jooksul seitse hooaega Ferraris sõitis, pole Itaalia tiimiga kohanemine lihtne. "Mitmes aspektis tuleb valmis olla. Tuleb õppida toime tulema meedia ja fännide poolt peale pandud survega ja ka enda poolt peale pandud pingetega. See pole lihtne, aga Charles on tulnud kõigega perfektselt toime."