Brasiilia ja Mehhiko promootorid kavatsevad kaevata F1 kohtusse

Brasiilia GP korraldaja Tamas Rohonyi rääkis kohalikule meediaväljaandele, et F1 juhid tühistasid nende etapi mõjuva põhjuseta.

“Lepingu võib katkestada ainult vääramatu jõu korral,” ütles Rohonyi.

“See on miski, mida kumbki osapool ei saa kontrollida, näiteks lennuk kukub autole või tuleb uputus,” tõi mees näiteks.

“F1 on aga katkestanud kõik võidusõidud Ameerikas, kaasaarvatud ka Kanada GP, koroonaviiruse pärast,” väljendas korraldaja mõistmatust.

Rohonyi kinnitas ajalehele, et koos Mehhiko etapi esindajatega plaanitakse otsida õiglust Briti kohtusüsteemist.

Brasiilia GP korraldaja sõnul läheb F1-etapi katkestamine neile maksma miljoneid. “See on suur majanduslik kadu. Me polnud veel hakanud pileteid müüma, kuid meil on kohustised sponsorite, tarnijate ja töötajate ees,” rääkis korraldaja.

Lisaks kritiseeris ta viit F1 meeskonda, kes kirjutasid sarjajuhtidele pöördumise, kus paluti Brasiilia GP pandeemiat tõttu ära jätta.

“Naeruväärne!” ütles Rohonyi ja jätkas,” kes iganes selle kirja kirjutasid, pole kursis kuningliku sarja reeglitega.”

“Lepingus pole kirjas punkti, et meeskonnad otsustavad etapi toimumise osas. Kes ei taha tulla, ärgu tulgu. F1 osalemine pole kohustuslik,” lõpetas ta intervjuu.