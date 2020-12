Bottase enesekindel avaldus: mitte keegi poleks minust sel aastal Mercedeses paremini sõitnud

Bottas lasi viimasel Sakhiri etapil Lewis Hamiltoni asendanud Russelli endast juba stardiga mööda ning oli terve sõidu vältel võrreldes 22-aastase inglasega väga kahvatu. Russell oleks Bahreini etapi ka võitnud, kui Mercedese meeskond poleks teinud kohutavat boksipeatust, kus inglase masinale pandi alla Bottase vormeli rehvid.

Bottas andis Itaalia portaalile formulapassion.it intervjuu, kus vaatas tagasi tänavusele hooajale. Muu hulgas väitis ta, et on jätkuvalt Mercedese jaoks parim valik Hamiltoni kõrvale.

"Muidugi ei täitnud ma 2020. aastaks endale seatud eesmärke. Mul on olnud palju kummalisi ja ebaõnnestunud võistlusi ning etappe, kus Lewis (Hamilton) on olnud minust tugevam. On olnud häid ja halbu hetki, nagu igal hooajal. Lõppkokkuvõttes teeb iga hoooaeg sind järgmise aasta jaoks tugevamaks," sõnas Bottas.

"Mõistagi pole lihtne võistelda sellise meeskonnakaaslase vastu nagu Hamilton, kes on statistikat vaadates vormel-1 ajaloo edukaim sõitja. Lewis oli kahtlemata selle aasta parim, kuid ma ei usu, et keegi teine ​​oleks suutnud minu autos paremat tööd teha kui mina," ütles soomlane, kellel on leping olemas ka järgmiseks aastaks.

Bottas lisas, et tunnetab Mercedese tiimi toetust. "Meeskond saab igal aastal valida endale ükskõik millise sõitja, kuid lõppude lõpuks on nad mind alati usaldanud."

Kui MM-tiitli kindlustanud Hamilton on saanud tänavu juba 11 etapivõitu ja 332 punkti, siis Bottasel on ette näidata kaks etapivõitu ja 205 punkti, millega ta hoiab Max Verstappeni (Red Bull) ees teist kohta. Viimase etapi eel on vahe Verstappeniga 16 punkti.