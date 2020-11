Bottas sai karmi hinnangu: eksmaailmameister ei leidnud soomlasele nelja parema sõitja hulgas kohta

Kuigi soomlane Valtteri Bottas lõpetas eelmise hooaja teisel kohal ja on ka praegu MM-sarjas teine, Button talle esinelikus kohta ei leidnud.

"Max Verstappen ja Hamilton on praegu teistest kõrgemal tasemel. Charles Leclerc on nende lähistel. Lisaks Daniel Ricciardo. Ma arvan, et need neli on praegu teistest paremad," sõnas Button Collecting Cars Podcastile.

Button meenutas ühtlasi hooaegu 2010-2012, mil ta sõitis McLareni meeskonnas koos tänase valitseja Lewis Hamiltoniga.

"Meil oli koos palju suurepäraseid sõite. Minu jaoks oli ta kvalifikatsioonis sõitja, kes oli minust peaaegu alati kiirem. Võistlussõitudes teadsin ma aga, kuidas masinaga töötada, kuidas rehvidega töötada, milline strateegia valida, eriti erinevates oludes. Hamilton oli sõitude ajal alati kiire, kuid tihti tegi ta vigu või siis ei teadnud, kuidas punktist A punkti B võimalikult kiiresti saada. Ta üritas iga ringi sõita võimalikult kiiresti ja võis oma rehvid hävitada või kütust üle normi kulutada või valida vale strateegia. Täna on Lewis hoopis teisest klassist," tunnistas Button.

Kui Button sai aastatel 2010-2012 kaheksa etapivõitu, siis Hamilton teenis kolme hooajaga kümme etapivõitu.