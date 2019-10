Bottas raputas endale tuhka pähe: saan süüdistada vaid iseend

Hamilton edestab Bottast juba 73 punktiga. Hooaja lõpuni on mängus veel maksimaalselt 130 silma.

"Saan süüdistada vaid iseend, et olen nii kaugele jäänud. Lewis on olnud selgelt stabiilsem. Nii lihtsalt on," sõnas Bottas racefans.net-ile. Aastat oli soomlane alustanud väga edukalt, võites neljast esimesest etapist kaks.

"Loodetavasti suudan hooaja edukalt lõpetada ja meie vahe jääb väikem kui mullu. See oleks väike samm edasi minu jaoks," lisas 30-aastane soomlane.

Eelmine aasta lõpetas Bottas üldarvestuses alles viiendana ja kaotas maailmameistriks tulnud Hamiltonile 161 punktiga.