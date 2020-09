Bottas möödas Häkkinenist, kuid Räikkönen jääb endiselt väga kaugele

31-aastase Bottase jaoks oli tegemist karjääri 52 poodiumikohaga ning ta möödus Toscana etapiga kahekordsest maailmameistrist Mika Häkkinenist, kes jõudis oma McLareni karjääri (1993–2001) jooksul esikolmikusse 51 korda.

Soomlaste kindel rekordimees on selles arvestuses aga ekstšempion Kimi Räikkönen, kes on saanud 103 poodiumikohta. Need on 40-aastane vanameister välja sõitnud McLareni, Ferrari ja Lotuse meeskonna vormelites.

Teistest soomlastest on 1982. aasta maailmameistri Keke Rosbergi nimel 17 poodiumikohta, Mika Salol kaks ja Jyrki Järvilehtol üks esikolmikukoht.