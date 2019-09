Bottas Mercedeses jätkamisest: mul polnud mingit sõnaõigust

30-aastane Bottas tunnistas nüüd ajalehele Ilta-Sanomat, et meeskond ei küsinud tema käest midagi. Mercedes lihtsalt kasutas lepingus fikseeritud võimalust pikendada soomlasega lepingut kuni 2020. aasta lõpuni.

"Mul polnud selles osas sõnaõigust," lausus Bottas, tunnistades samas, et on Mercedes jätkamise üle väga õnnelik. "Järgmisel aastal on aga olukord täiesti erinev - minu leping lõpeb ja siis ma olen vaba mees."

Soomlane lisas, et ei suuda uskuda, et on Mercedeses sõitnud juba kolm hooaega: "Mul on tunne, nagu ma oleks alles saabunud. Täitsa hullumeelne, kuidas aeg lendab."

Bottas on Mercedes jõudnud viie etapivõiduni - kui 2017. aastal võidutses ta Venemaal, Austrias ja Araabia Ühendemiraatides, siis pärast eelmisel hooajal võiduta jäämist on ta tänavu triumfeerinud Austraalias ja Aserbaidžaanis.