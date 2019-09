Bottas: Leclerc on oma vanuse kohta väga karm sõitja

Leclerc võitis möödunud nädalavahetusel toimunud Itaalia GP, võideldes selle nimel mõlema Mercedese sõitjaga, nii valitseva maailmameistri Lewis Hamiltoni kui ka hetkel tabelijärjestuses teisel kohal paikneva Bottasega.

Leclerci agressiivne sõidustiil võidusõidu ajal korjas endale nii kiitjaid kui ka kritiseerijaid ning sõidu ajal näitasid kohtunikud monacolasele ka must-valget lippu, mis oli 21-aastasele hoiatuseks liiga agressiivse sõidu eest.

Bottase käest küsiti, kas ta on üllatunud Leclerci karmides manöövrites. "Ta võitleb eriti karmilt. Kui sa juhid etappi, siis ei taha sa mingil juhul esikohta käest lasta," ütles soomlane. "Noore sõitja kohta on ta väga karm sõitja, mida on hea näha. Nii see peabki olema, kui sa oled Ferrari piloot."