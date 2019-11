Bottas lahutas kolm aastat kestnud abielu

"Kahjuks pean teile teada andma, et minu ja Emilia abielu on lahutatud. Meie teed läksid lahku minu karjäärist tulenevate väljakutsete ja elukorralduse tõttu. Me leiame, et see on parim meie mõlema jaoks," kirjutas Bottas.

Soome vormeliäss abiellus Emilia Pikkaraineniga, kes on endine olümpiaujuja, 2016. aasta septembris. Paar kohtus esmakordselt 2010. aastal.

Bottas lisas, et 27-aastane Emilia pidi tema tõttu tegema palju ohverdusi, kuid oli väga toetav nende aastate jooksul.

"Me loodame, et te austate meie õigust privaatsusele selles küsimuses. See on kõik, mis mul on öelda meie lahutuse kohta," lisas 30-aastane soomlane.