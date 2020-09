Bottas Hamiltonile allajäämisest: see ajab mind närvi

Bottas võitis küll avaetapi, kuid pole seejärel enam ühtegi võitu teeninud. Hamilton on järgmisest kuuest sõidust triumfeerinud viiel ning haaranud üldarvestuses kindla esikoha. Ka kvalifikatsioonis on britt noppinud viis esikohta, Bottas on olnud kiireim ülejäänud kahel korral.

"Lewis on olnud väga stabiilne, kvalifikatsioonides pole ta vigu teinud," kiitis Bottas kuuekordset maailmameistrit. "Nagu numbritest näha, on ta minust kvalifikatsioonis parem olnud, mis ausalt öelda ajab mind närvi."

"Loomulikult proovin väljakutseid nautida ja ma ei jõua ära oodata järgmist nädalavahetust," lisas soomlane. "Tunnen, et minu kiirus etapi ajal on parem, kui varasematel aastatel, mis on positiivne. Tunnen alati, et suudan konkureerida (võidu nimel). Nüüd püüan sõita paremini ja stabiilsemalt ka kvalifikatsioonides."

Vormel-1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel legendaarsel Monza ringrajal toimuva etapiga.