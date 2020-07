Bottas ei kavatse enam Hamiltonile kaotada

Mõlema toimunud etapi puhul sai jälitaja kvalifikatsioonis kehva tulemuse, kuid suutis kogu võidusõidu siiski teisi survestada. Esimesel etapil langes Hamilton trahvidega küll edetabelis tahapoole, kuid britt lõpetas sõidu siiski teisena. Eelmisel nädalal alustas Bottas sõitu samuti ebasoodsalt positsioonilt, kuid suutis finišeerida Hamiltoni järel.

Kuigi kogenud britil on tiitlivõitluses eelis soomlase üle, on kuuekordne GP võitja Bottas siiski kindel, et ta suudab astuda vastu kuuekordsele F1 maailmameistrile Hamiltonile.

“Ma arvan, et igas spordis ja eriti F1-s on väga kerge hakata endas kahtlema. Praegu mul puudub selleks põhjus. Ma olen kindel oma oskustes ja võimetes,” rääkis Soome vormelipiloot.

“Ma tean, et Lewisel oli tugev nädalavahetus. Ta tegi head tööd. Samas sain ma ka endale kinnituse enda võimete osas. Ma olen eelmise aastaga võrreldes palju arenenud ja ma suudan astuda vastu Hamiltoni tiitlivõitlusele,” kinnitas Bottas.

“Ma ei kavatse ühe või isegi mitme kehva nädalavahetuse pärast lasta enda motivatsiooni alla. Ma keskendun oma tööle ja arendan oma sõitu,” kostis soomlane.

Järgmine F1-etapp toimub sel nädalavahetusel Ungaris.