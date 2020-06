Bottas ei karda Vetteli konkurentsi: Mercedes ei kavatse teda palgata

32-aastane Vettel lahkub Ferrarist käesoleva hooaja järel, sest uut lepingut talle enam ei pakutud. Sakslast on seostatud Mercedese meeskonnaga, mille juhid pole uut kontrahti sõlminud ei Lewis Hamiltoni ega Bottasega.

Soomlane kinnitas Sky F1 Vodcast`ile, et Vettel pole tema konkurendiks. "Me oleme olnud praeguses situatsioonis väga avatud ja ma olen saanud meeskonnalt päris selge sõnumi, et nad ei kaalu Sebi palkamist," lausus Bottas.

"Ma ütlesin selle peale vastu, et kõik on korras, mul pole seega probleeme," lisas soomlane.

Bottas on Mercedeses sõitnud alates 2017. aastast ning mullu saavutas ta Hamiltoni järel teise koha.

"Naljakas on muidugi see, et kuigi tänavu pole ühtegi võistlussõitu peetud, pakutakse minu kohale juba uut sõitjat," naeris 30-aastane soomlane. "Ma ei tunne hetkel mingit pinget," kinnitas ta rahulikult.