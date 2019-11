Bottas avaldas, mis talle tiitliheitluses Hamiltoniga saatuslikuks sai

Bottas alustas hooaega hästi ning oli pärast nelja esimest etappi briti ees liider, aga seejärel võttis Hamilton neli võitu järjest ning soomlane teda enam kinni ei püüdnudki. Kuuenda MM-tiitli kindlustas Hamilton eelmisel nädalavahetusel USA-s.

"Mõned stardid said saatuslikuks, kus ma vahepeal tegin ise vea või kus tuli ka ebaõnne ette," arutles Bottas. "Sellest kõigest sain siiski õppida. Tegin vahel ka kvalifikatsioonis vigu, mis läksid hea stardikoha maksma ja ühtlasi tegid koheselt sõidu raskemaks. Sinna läks ikka punkte kaduma."

Bottas kiitis ka Hamiltoni, kes on teinud siiamaani suurepärase hooaja. "Õnne/ebaõnne on meil mõlemal võrdselt olnud. Lihtsalt ta suutis igal etapil suurepäraselt sõita."

"Ma ei ole kahjuks suutnud veel saavutada taset, kus ma olen igal etapil parimas vormis," jätkas soomlane. "Olen siiski suutnud sõita stabiilsemalt kui iial varem. Tunnen, et momentum on praegu hea. Olen suutnud sõidukiirust arendada, mis on mul varasematel aastatel veidi nõrgaks jäänud. See kõik annab mulle hooaja mõttes enesekindlust juurde, ootan juba väga järgmist aastat."

USA GP-l triumfeerinud Bottas kindlustas ühtlasi, et lõpetab käesoleva hooaja üldarvestuses teisel kohal, mis tähistab tema karjääri parimat tulemust.