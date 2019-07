Bottas arvas, et ühe boksipeatuse strateegia pole Silverstone'is variant

Bottas suutis stardiga oma liidrikohta hoida ning püsis ees ka pärast esimesest boksipeatust. Teise boksipeatusega langes ta mõistagi briti selja taha. Hamilton olekski ühe peatusega sõidu lõpetanud, kui poleks saanud turvaauto rajale tulekul "tasuta boksi siirdumise" võimalust.

Ajakiri Autosport kirjutab, et Mercedese sõitjatel oli sel pühapäeval rohkem vabadust endale ise boksipeatuste stateegia kujundada, kuid soomlase garaažis ühe peatuse strateegiast millegipärast ei räägitudki.

"Kindlasti oli idee autod lahku lüüa - üks meist pidi minema teiseks "ringiks" kõvadega peale, aga idee oli, et auto oleks rajal keskmise-kõvaga-keskmisega," rääkis Bottas, pidades silmas endal stardis all olnud keskmise seguga rehve, mis ta esimeses peatuses kõvade vastu vahetas.

"Me arvasime ausalt, et üks peatus ei tule täna kõne alla ning see oli meie poolt viga. See oli täna selgelt kõige kiirem strateegia - keskmine-kõva -, aga me arvasime, et see oleks palju aeglasem."

See, et Mercedese piloodid saavad võimaluse erineva boksistrateegiaga rajale minna, otsustati hommikul strateegiakoosolekul. Arvati, et vastasel korral oleks Hamiltoni ja Bottase duell otsustatud juba esimeses kurvis.

"Mõlemad tegid ilmselgelt briljantse sõidu ja oleksid mõlemad võitu väärinud, kuid turvaauto tuli täna kasuks ühele piloodile," sõnas Mercedese tiimipealik Toto Wolff.