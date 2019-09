BLOGI | Vormel 1 Belgia GP: Ferrari sai hooaja esimese etapivõidu, Räikköneni võistlus rikuti avakurvis

Vormel 1 Belgia GP

Leclerc ei ole unustanud eile hukkunud head sõpra.https://twitter.com/F1/status/1168172452339421185

Lando Norris jäi sealjuures viimasel ringil seisma ning jäi seetõttu viiendast kohast ilma!Esinelikule järgnesid seega Alexander Albon (alustas 17. kohalt!), Sergio Perez, Daniil Kvjat, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly ja Lance Stroll.

https://twitter.com/F1/status/1168171523586310144

Viimasel ringil sõitis sealjuures Giovinazzi seina, nii et auringi asemel palutakse kõigil finišeerinud sõitjatel nina ümber pöörata ning teiselt poolt otse boksi sõita.

Leclerc on etapivõitjana finišis!

Viimane ring - ja vahe on vaid 1,6 sekundit!

Hamilton läheneb nüüd Leclercile jõudsalt - vahe on vaid 2,7 sekundit!

Kuus ringi minna, Hamilton on Leclercilt aga vaid sekundi tagasi võtnud.

Vettel hakkab nüüd mõistagi värsketel rehvidel ülikiireid ringiaegu näitama, kuid maad on liiga vähe minna, et ta Bottasele ohtlikuks saada võiks.

Väga kulunud rehvidega Vettel läks teist korda boksi ning langes neljandaks. Bottasest on ta 20 sekundit maas, nii et poodiumikohast peab ta suu puhtaks pühkima, kui just midagi erilist ei juhtu.Leclerci edu Hamiltoni ees püsib kuue sekundi juures, mis on Ferrari jaoks väga hea uudis. Kaheksa ringi veel sõita.

Minna on veel 11 ringi.

Kas Leclerc suudab nüüd Hamiltoni rünnakuid tõrjuda - see on põhiküsimus.

Hetkeseis:1. Leclerc2. Hamilton (+6,4)3. Vettel (+8,9)4. Bottas (+9,8)5. Norris (+41,6)6. Perez (+56,9)7. Ricciardo (+65,5)8. Grosjean (+66,3)9. Kvjat (+66,9)10. Gasly (+67,6)

Hamilton saabki Vettelist mööda! Vahe Leclerciga on nüüd pisut üle viie sekundi.

Hamilton on juba Vettelil kannul ning rihib taas möödasõitu. "Ta jalutab meist lihtsalt üle," muretseb Vettel.https://twitter.com/F1/status/1168164458855915520

Vettelil kästakse raadio teel kiirema tempoga tagant tulev Leclerc mööda lasta ning sakslane kuulab sõna. Leclerc on seega tagasi liidrikohal.https://twitter.com/F1/status/1168163201260896256

Vettel küll juhib Bottase peatuse järel võistlust, kuid värskemate rehvidega Leclerc vähendab jõudsalt vahet, olles vähem kui kolme sekundi kaugusel. Mercedesed jäävad pisut kaugemale - Hamilton kaotab Vettelile 8,8, Bottas juba 15 sekundit.

Hamilton seisab boksis 3,6 sekundit - mitte just kõige parem peatus. Rajale naaseb ta neljandaks. Kohe tuleb sisse ka Bottas.

Nüüd tuleb boksi ka Lewis Hamilton. Bottas on veel väljas.

Leclerc käib boksis ning naaseb rajale Vetteli seljataha!

Leclerc ja Mercedesed pole endiselt boksi tulnud ning püsivad rajal. Leclerci edu Hamiltoni ees on neli sekundit.

Vettel sai Norrisest mööda ning saab nüüd vabas vees vajutada, et ka konkurentide boksipeatuste järel Mercedeste ette jääda. Hamilton surub samal ajal samuti.

Vettel käis esimesena neljast esimesest boksis.

Verstappen Sky Sportsile: "Ma ei tea, miks mu start nii kehv oli, seda uuritakse. Pidurdasin teistest autodest natuke hiljem. Kimi ei oodanud, et ma enam seal võiksin olla, seega põrkasime kokku. Selliseid asju võib juhtuda."

Gasly tõuseb kaheksandaks, möödudes Magnussenist. Hamilton on endiselt Vettelist umbes sekundi kaugusel, kuid möödasõitu veel ei paista.https://twitter.com/F1/status/1168156623979929602

Hamilton noolib jätkuvalt Vettelit. Inglane on korduvalt ka raadio teel öelnud, et talle tundub, et Vettelil on keeruline.https://twitter.com/F1/status/1168155565903798272

https://twitter.com/F1/status/1168154903035994113

Carlos Sainzi auto kaotas jõu ning hispaanlane pidi katkestama.

https://twitter.com/F1/status/1168154037524602888

Vetteli väike eksimus lubas korraks Hamiltoni talle kannule, kuid peagi ründas hoopis Bottas Hamiltoni.Leclerc on liidrina samal ajal juba 1,7 sekundiga Vettelil eest ära.

Turvaauto on nüüd rajalt ära ning võistlus saab jätkuda. Boksis käinud Räikkönen on mõistagi Verstappeni peale tulivihane - tema autoga ei ole endiselt kõik päris korras.

https://twitter.com/F1/status/1168151366373691393

Kogu selle juures on veel mainimata, et Vettel pääses La Source'is Hamiltonist mööda. Hetke esikümme turvaauto taga:1. Charles Leclerc2. Sebastian Vettel3. Lewis Hamilton4. Valtteri Bottas5. Lando Norris6. Romain Grosjean7. Kevin Magnussen8. Sergio Perez8. Pierre Gasly10. Lance Stroll

Verstappen tundus kokkupõrkes selgelt ise süüdi olevat - ta üritas kehva alguse järel avakurvi abil tagasi end tagasi ettepoole võidelda. Turvaauto on rajal.

Kordused näitavad, et Verstappen tegi millegipärast väga aeglase stardi ning põrkas avakurvis Räikköneniga kokku. Red Bull sai nii palju kahjustada, et mõnedsajad meetrid hiljem lõpetas ta barjääris.

Esinelik sai esimesest kurvist kenasti läbi, aga Max Verstappeni jaoks on võistlus lõppenud!

START!

Kohe on autod tagasi stardikohtadel. Start on lähedal...

Võistlejad on soojendusringile startinud!

Pirelli teatel võiks ideaalne strateegia ette näha üht boksipeatust, aga variant on ka kahe peatusega sõit läbida.https://twitter.com/pirellisport/status/1168148360315985920

Tänased võistlusolud:https://twitter.com/F1/status/1168148259434639362

Samuti on paljudel autodel täna Hubert'i mälestav logo peal.https://twitter.com/F1/status/1168139304448778245

Sõidu eel peeti mõistagi mälestusseisak eile hukkunud Anthoine Hubert'i mälestuseks.https://twitter.com/F1/status/1168146985205096448

