BLOGI | Võimas Hamilton krooniti kuuekordseks maailmameistriks, Ferrari põrus taas

VORMEL-1 USA GP

Lõplik protokoll. Sellega ka tänase blogi lõpetame. Hooaja eelviimane etapp sõidetakse kahe nädala pärast Brasiilias. Ilusat õhtut!https://twitter.com/F1/status/1191100290407243776

Ilus hetk. Kahe peale on need mehed võitnud 10 MM-tiitlit!https://twitter.com/F1/status/1191099324987514881

https://twitter.com/F1/status/1191099038374006784

Maailmameistrile vääriline koht.https://twitter.com/F1/status/1191096095834869760

https://twitter.com/F1/status/1191095607512969217

Mercedese meeste järel lõpetab kolmandana Verstappen. Ferrari laeks jäi täna Leclerci neljas koht. Esikuuikusse mahtusid veel Albon ja Ricciardo.

https://twitter.com/F1/status/1191094584291602435

Läbi! Bottas võidab sõidu ja Hamilton lõpetab teisena. Lewis Hamilton on kuuekordne maailmameister!

Viimane ring on käimas!

55/56 Sõit saab kolmanda katkestaja. Raja äärde jääb tehniliste probleemide tõttu Magnusson.

54/56 Verstappen on sekundi kaugusel Hamiltonist. Bottas on samal ajal liikumas kindlalt võidu suunas.

Verstappen pole enam samuti Hamiltonist kaugel - vahe on alla 3 sekundi. Kas ka hollandlane suudab Hamiltoni kinni püüda`?

52/56 Bottas möödubki Hamiltonist!

51/56 Bottas on püüdnud Hamiltoni kinni ja proovib temast mööda saada. Britt hoiab veel kinni esikohast.

51/56 Leclerc on jahtimas kiireima ringi eest antavat lisapunkti.https://twitter.com/F1/status/1191092167722381312

50/56 Võimast sõita tegev Albon, kes vahepeal langes boksipeatuse kümnendaks, on tõusnud nüüdseks juba viiendaks. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Albon, Ricciardo.

49/56 Hamiltoni edu Bottase ees on kahanenud 1,5 sekundi peale.

46/56 Hülkenberg möödub Räikkönenist, aga ring hiljem palutakse tal soomlane ikkagi mööda lasta.https://twitter.com/F1/status/1191090049380691968

Hamilton võib samuti uuesti boksis käia.https://twitter.com/F1/status/1191088914674655232

43/56 Leclerc käib taas boksis, aga jätkab neljandal positsioonil.

42/56 Bottas on vaid 4 sekundi kaugusel. Tuletame meelde, et Hamiltonil pole iga hinna eest vaja tänast sõitu võita. Tal piisab tiitli kindlustamiseks ka 8ndast kohast.

39/56 Bottas on juba Hamiltonist vaid 5,5 sekundi kaugusele jõudnud.

37/56 Hamilton juhib Bottase ees 9 sekundiga, aga soomlasel on värsked rehvid all. Hamilton on sõitmas ühe peatuse taktikaga, nii, et võitja osas läheb veel põnevaks. Briti MM-tiitlit siiski miski ei paista praegu ohustavat.

35/56 Vahepeal käisid teist korda boksis nii Bottas kui Verstappen. Esikuuik: Bottas, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Albon.

Poolaka masinat tabas tehniline rike.

34/56 Võistlus saab ka teise katkestaja, kui raja äärde jääb Kubica.

29/56 Albon on vahepeal tõusnud juba 8. kohale. Tema ees olev Sainz on vaid 2 sekundi kaugusel.

Hamilton sihib lisaks MM-tiitlile ka USA GP võitu.https://twitter.com/F1/status/1191082132115992576

26/56 Hamilton käib lõpuks boksis ja langeb kolmandaks. Esikuuik: Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Ricciardo, Norris.

24/56 Selgelt kiirem Bottas saab loa Hamiltonist mööduda. Hamilton pole veel boksis käinud.

24/56 Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Hülkenberg, Ricciardo.

22/56 Leclerc käib boksis ja langeb kuuendaks. Boksipeatus ei õnnestunud samuti, kui monacolane pidi seisma koguni 7,7 sekundit.

19/56 Esimesel ringil Sainziga kokku põrganud ning boksis käinud ja seetõttu viimaseks langenud Albon on tõusnud juba 13. kohale.

17/56 Verstappen möödub samuti Leclercist, Ferrari mees langeb neljandaks.

16/56 Bottas tõuseb Leclercist mööda teiseks. Ferrari jaoks ei suju tänane sõit kohe üldse.

14/56 Bottas käib boksis ja langeb kolmandaks, Leclerci selja taha. Hamilton kerkib seega liidriks. Esimestest meestest on boksis käinud ka Verstappen.

12/56 Esikuuik: Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Ricciardo, Norris.

https://twitter.com/F1/status/1191074875336728582

10/56 Vetteli masinal purunes ootamatult vedrustus. Samal ajal pääses Ricciardo Norrisest mööda ja tõusis viiendaks.

Sakslase masinat tabavad tehnilised probleemid ning neljakordne maailmameister pole võimeline sõitu jätkama.

Vettel katkestab!

Vettel jääb Bottasest juba kaugele...https://twitter.com/F1/status/1191072751513227266

5/56 Bottas jätkab liidrina, tema kannul on Verstappen ja Hamilton. Esikolmikule järgnevad Leclerc, Norris ja Ricciardo.

Vettel on langenud juba seitsmendaks, samal ajal käis boksis 6. kohalt startinud Albon, kes langes võistlejaterivi lõppu.

Vettel kurdab tiimile, et auto on kuskilt kahjustada saanud, ehkki kellegiga ta kokku ei põrganud.

Väga kehv start Ferrari meestelt. Vettel langes kuuendaks ja Leclerc viiendaks. Esikuuik: Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Vettel.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile!

Korraldajad on igastahes pidustusteks valmis.https://twitter.com/F1/status/1191069557122842625

Ilm on Texases päikeseline.https://twitter.com/F1/status/1191066869257719809

Tänane stardijärjekord:1. Valtteri Bottas, Mercedes2. Sebastian Vettel, Ferrari3. Max Verstappen, Red Bull4. Charles Leclerc, Ferrari5. Lewis Hamilton, Mercedes6. Alex Albon, Red Bull7. Carlos Sainz, McLaren8. Lando Norris, McLaren9. Daniel Ricciardo, Renault10. Pierre Gasly, Toro Rosso11. Nico Hulkenberg, Renault12. Kevin Magnussen, Haas13. Daniil Kvyat, Toro Rosso14. Lance Stroll, Racing Point15. Romain Grosjean, Haas16. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo17 Kimi Raikkonen, Alfa Romeo18. George Russell, Williams19. Robert Kubica, WilliamsBoksiteelt: Sergio Perez, Racing Point

Tuletame meelde, et Hamilton võib juba täna kindlustada oma kuuenda MM-tiitli. Selleks peab ta lõpetama vähemalt kaheksandal kohal. Tema ainus konkurent on Bottas, kelle ainus variant lootuste elus hoidmiseks on tänane sõit võita.https://twitter.com/F1/status/1190989505295077377

Tervist, vormelisõbrad! Juba vähem kui tunni aja pärast algab USA GP!

https://twitter.com/F1/status/1190989505295077377

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/usa-gp-kvalifikatsiooni-voitnud-bottas-lopetas-ferrari-ilusa-seeria?id=87954287