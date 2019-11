BLOGI | Verstappen võitis ülidraamatilise Brasiilia GP, Ferrari mehed põrkasid omavahel kokku ja katkestasid

VORMEL-1 BRASIILIA GP

Hamilton vabandas Alboni ees ja tunnistas, et oli tema enda viga. Kas ka kohtunikud määravad britile karistuse? Juhul, kui britt saab karistada, tõuseb poodiumile Carlos Sainz jr.

https://twitter.com/F1/status/1196138397913567236

https://twitter.com/F1/status/1196137989883224065

Gasly pidas veel viimaste meetriteni heitlust Hamiltoniga. Tuletame meelde, et Hamiltoni ja Alboni kokkupõrge on veel uurimise all.

Verstappen võidab! Gasly saab tõelise üllatusmehena teise koha ja Hamilton kolmas! Aga Hamiltoni ja Alboni kokkupõrge on uurimise all.

71/71 Hamilton ise jätkab kolmandana.

Hamilton põrkas Alboniga kokku!

Albon oli ülilähedal poodiumile, aga kokkupõrge läks talle karjääri esimese poodiumi maksma.

70/71 Hamilton möödus kohe Gaslyst ja tõusis kolmandaks.

69/71 Turvaauto on rajalt läinud! Kes võidab ülidramaatilise Brasiilia GP?

Ferrari fiasko taustal on jäänud märkamata, et Hamilton käis uuesti boksis! Teisel kohal paiknenud britt on nüüd neljas! Ühtlasi on taas rajal turvaauto.

Kordustest on näha, et kontakt on minimaalne, aga sellest piisas.

Siiski-siiski. Seisab ka Vettel.

66/71 Ferrarid põrkusid kokku! Milline draama Ferrari jaoks. Vettel ja Leclerc heitlesid neljanda koha nimel ja põrkasid omavahel kokku. Leclerc on mängust väljas, sakslane loodab boksi jõuda.

65/71 Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Albon, Vettel, Leclerc, Gasly. Tihe heitlus kääib kolmanda koha peale.

64/71 Värskete rehvidega Verstappen Hamiltonist juba 2,5 sekundi kaugusel.

Ühtlasi tõusis Albon mööda ka Vettelist. Kas noor sõitja saab oma karjääri esimese poodiumi F1-s?

60/71 Verstappen tegi võimsa manöövri ja möödus Hamiltonist! Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Albon, Vettel, Leclerc, Gasly.

Turvaauto lahkus rajalt!

Mehed hakkasid kiirelt boksis käima. Turvaauto on jätkuvalt rajal.https://twitter.com/F1/status/1196131487315374080

Ühtlasi tuleb rajale turvaauto!

53/71 Bottas katkestab! Soomlase masinat tabasid tehnilised probleemid ja Bottas pole enam võimeline sõitu jätkama.

52/71 Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Vettel, Leclerc, Bottas, Albon.

Korraliku sõitu on tegemas ka Alfa Romeo mehed, kes pole juba pikalt punktikohale jõudnud...https://twitter.com/F1/status/1196124539941511168

34/71 Hamilton kurdab rehvide üle. Verstappeni edu briti ees on 3,2 sekundit.

32/71 Esikuuik pärast boksipeatuste virr-varri: Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Albon, Leclerc.

30/71 Verstappen on tõusnud taas liidriks. Hamilton on teine ja Vettel kolmas. Leclerc lasi tiimi palvel sakslase mööda ning läks ise boksi, et rehve vahetada. Monacolane naasis rajale kuuendana.

Kõnealune olukord on võetud uurimise alla!https://twitter.com/F1/status/1196121447166611463

26/71 Vetttel käis samuti boksis. Ühtlasi on liidriks tõusnud Bottas, kellele järgnevad Verstappen ja Hamilton.

24/71 Sõitjad on hakanud boksipeatusi tegema ja äreva hetke elas üle liidrina alustanud Verstappen, kellele sõitis boksiteel peaaegu ette Kubica. Esikuuik hetkel: Vettel, Bottas, Verstappen, Hamilton, Albon, Leclerc.

https://twitter.com/F1/status/1196118394443096073

Ricciardole määratakse kokkupõrke eest 5-sekundiline karistus.

14/71 Verstappen edestab Hamiltoni 2 sekundiga. Vettel jääb britist omakorda 3,5 sekundi kaugusele.

11/71 Ühtlasi teatavad kohtunikud, et Magnussen ja Ricciardo on uurimise all.

11/71 Leclerc on tegemas head sõitu ja juba jõudnus kuue sekka. Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Albon, Leclerc.

Magnussen langes 18. ja Ricciardo 20. kohale.

Ricciardo ja Magnussen põrkasid kokku, kui austraallane möödasõitu üritas! Renault' mees peab käima boksis, aga tundub, et mõlemad saavad sõitu jätkata.

5/71 Leclerc on juba 8. ja hingab kuklasse Räikkönenile.

4/71 Räikkönen müüdus Grosjeanist ja tõusis seitsmendaks.

2/71 Esikuuik: Verstappen, Hamilton, Vettel, Bottas, Albon, Gasly. Leclerc on tõusnud 11. kohale.

1. ring. Hea stardi teeb Hamilton, kes möödub kohe Vettelist.

Start on antud!

Ilm on Brasiilias päikseline.https://twitter.com/F1/status/1196107302111207424

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Mida suudab 14. kohalt alustav Leclerc?https://twitter.com/F1/status/1196112009215053824

https://twitter.com/F1/status/1196093637861367808

Esireast alustavad tänast sõitu Max Verstappen ja Sebastian Vettel. Teise rea hõivasid Mercedese mehed Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/suureparast-kiirust-naidanud-verstappen-teenis-karjaari-teise-kvalifikatsioonivoidu?id=88085593

Tervist, vormelisõbrad! Juba peagi on algamas hooaja eelviimane etapp Brasiilias!