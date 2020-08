BLOGI | Verstappen lõpetas Mercedese võiduseeria ja kerkis üldarvestuses Bottasest mööda

Vormel-1 Briti GP

Verstappeni järel sai teise koha Hamilton ja kolmanda Bottas. Charles Leclerc tegi kõva sõidu ja lõpetas neljandal kohal. Sõitu eksimusega alustanud Vettel jäi lõpuks 12.

Tehtud! Max Verstappen saab hooaja esimese võidu!

Viimane ring!

Ja tehtud! Hamilton saab üllatavalt lihtsalt soomlasest mööda. Samal ajal liigub Verstappen kindlalt võidu suunas.

3 ringi lõpuni. Hamilton asus Bottase vastu rünnakule

Bottase edu on kahanenud 1,5 sekundi peale. Mercedes teatas Bottasele, et mingeid käske ei tule ning tema ja Hamilton võivad üksteisega võidu sõita.

Esimene katkestaja - Kevin Magnussen on väljas.https://twitter.com/F1/status/1292467021347729408

46/52 Hamilton möödub Leclercist ja tõuseb taas kolmandaks. Kas britt suudab kinni püüda ka 5 sekundi kaugusel oleva Bottase?

41/52 Hamilton tuleb boksi ja langeb neljandaks. Esikuuik: Verstappen, Bottas, Leclerc, Hamilton, Hülkenberg ja Stroll.

34/52 Esikuuik: Hamilton, Verstappen, Botats, Leclerc, Hülkenberg ja Stroll.

33/52 Tohoh! Verstappen ja Bottas lähevad koos boksi, hollandlane jäi napilt soomlase ette. Hamilton on tänu sellele tõusnud uueks liidriks.

Siiski-siiski. Verstappen kihutab koheselt Bottasest mööda ja tõuseb taas liidriks. Kas koidab Red Bulli pidupäev?

27/52 Verstappen käib lõpuks boksis ja tuleb välja teisena ehk kahe Mercedese vahele! Bottas jätkab liidrina.

22/52 Verstappeni rehvid ei näita kulumise märke. Hollandlane naudib liidrikohta ning ei plaani veel boksi tulla. "Rehvid tunduvad väga head," teatas ta Red Bullile.

20/52 Vettel on tõusnud üheksandaks, kuid sakslasel on veel boksis käimata.

17/52 Hamilton möödus raskusteta Leclercist ja tõusis viiendaks.

15/52 Ka Hamilton käis boksis ja langes kuuendaks. Leclerc on tõusnud viiendaks, kuid temal veel boksis käimata. Sebastian Vetteli leiab hetkel 12. kohalt.

14/52 Bottas läheb boksi ja langeb kuuendaks. Esikuuik: Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Stroll, Ricciardo, Bottas.

Red Bull hoiatas Verstappenit, et tema rehvid on Mercedeseid taga ajades liiga kuumaks läinud."Sõber, see on ainus võimalus olla neile nii lähedal. Ma ei kavatse jääda taha istuma nagu vanaema," kõlas hollandlase vastus.

Bottase edu Hamiltoni ees on 1,5 sekundit. Samal ajal on Verstappen jõudnud omakorda Hamiltonist vähem kui poole sekundi kaugusele!

12/52. Albon käib korra rajalt väljas ning jätkab 16. kohal.

10/52 Tabeli keskosa sõitjad on hakanud boksis käima. Esikuuiku mehed püsivad veel rajal.

Ohumärk? Bottasele antakse teada, et tema masina nii eesmine kui tagumine vasak rehv on kriitilise temperatuuri peal. Samal ajal käib Albon juba kuuendal ringil boksis rehve vahetamas.

Kordustest on näha, et Vettel tegi sirge peal tühja koha pealt spinni ning see ta ka viimaseks kukutas. Vahepeal on sakslane suutnud ühe koha võrra tõusta.

3/52 Esikuuik: Bottas, Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Stroll ja Ricciardo.

Kohutav algus aga Vettelile, kes käis rajalt väljas ning on langenud võistlejate rivi lõppu.

Hea stardi teeb Verstappen, kes tõuseb Hülkenbergist mööda. Bottas suutis liidrikoha stardis säilitada.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Tervist, vormelisõbrad! Juba vähem kui poole tunni pärast algab Briti GP.