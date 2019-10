BLOGI | Valtteri Bottas võitis Jaapani GP, Mercedes kindlustas neli etappi enne hooaja lõppu konstruktorite karika

Vormel 1 Jaapani GP

Ühtlasi kindlustab Mercedes konstruktorite karika.

Vettel lõpetab teisena, Hamilton on kolmas.

Bottas on võitjana finišis!

Üheksandal kohal olnud Sergio Perez teeb viimasel ringil avarii ja lõpetab võistluse seinas.

53/53: algas Jaapani GP viimane ring. Tundub, et Hamilton ei saa Vettelist mööda.

51:53: Hamilton saab korraks väga lähedale, aga Vettel jätkab veel teisena.

50/53: Leclerc võib pärast sõidu lõppu avaringi intsidendi eest veel karistada saada, seega pole tema kuues koht kindel.

48/53: Hamilton pole saanud veel korralikku möödasõituüritust teha.

47/53: Leclerc tuleb veel korra boksi ja jätkab kuuendana.

46/53: nüüd on Vetteli ja Hamiltoni vahe juba alla sekundi!

45/53: Hamilton sõidab Vettelist enam kui sekundi võrra kiiremini, vahe on kahanenud kolme sekundini.

https://twitter.com/F1/status/1183266539446919168?ref_src=twsrc%5Etfw

45/53: pealegi on Hamiltonil võimalus veel Vettelist mööduda ja Mercedestele kaksikvõit tuua.

Kui Vettel jääb teiseks ja Leclerc kuuendaks, teenivadki Mercedesed täpselt 14 punkti rohkem kui Ferrarid ja konstruktorite tiitel on nende!

43/53: Hamilton langeb kolmandaks, vahe Vetteliga on viie sekundi ringis.

43/53: aga siiski, Hamilton on boksis!

41/53: loomulikult ei tähenda Mercedese sõnad, et Hamilton peab boksi tulema, tegelikkuses midagi. Vähemalt praegu pole britil rehvidega erilisi probleeme.

39/53: Mercedes teatab Bottasele, et Hamilton peab veel korra boksi tulema. Seega on Bottas konni võidus, Vettel peaks teiseks tulema ja tundub, et Hamiltoni võiduseeria saab Suzukas läbi.

Leclerc on tõusnud kuuendaks, tema ees on Albon ja Sainz.

37/53: seega tõuseb Hamilton liidriks, aga tema rehvid peaksid vasti korralikult kuluma hakkama. Tema edu Bottase ees on 9,2 sekundit.

37/53: Bottas tuleb ka täna viimast korda boksi.

Kolmandaks langenud Vettel kaotab Hamiltonile 17,5 sekundiga. Nüüd on küsimus selles, kas Hamilton suudab ilma boksipeatuseta finišisse jõuda?

33/53: Vettel käis teist korda boksis, nüüd sõidab ta keskmise seguga rehvidega.

https://twitter.com/F1/status/1183260720626044929?ref_src=twsrc%5Etfw

30/53: Bottase edu on Vetteli ees 10,4 sekundit, Hamilton on omakorda Vettelist, 4,7 sekundi kaugusel.

Leclerc tuleb täna teist korda boksi, saab alla pehmed rehvid ja naaseb rajale 12. kohal.

Mercedese hinnagul on rehvide kulumine oodatust suurem ja seega peavad ka nende sõitjad ilmselt tegema veel ühe boksipeatuse.

Kui Mercedesed koguvad Jaapanist 14 punkti enam kui Ferrarid, on nende võit konstruktorite arvestuses kindel juba neli etappi enne hooaja lõppu. Praegu näib selline stsenaarium täiesti võimalik.

24/53: Leclerc on tõusnud seitsmendaks.

23/53: seega on pärast esimesi boksipeatusi esikolmik Bottas, Vettel (+11,5) ja Hamilton (+22,5). Vettel on neist ainsana pehme rehviseguga.

22/53: ka Hamilton tuli boksi, ta sai keskmise seguga rehvid. Vahepeal oli Vettel aga nii kiire, et Hamilton jääb temast maha enam kui kümne sekundiga.

18/53: ka Bottas käis boksis, talle pandi keskmine rehvisegu.

18/53: Vettel langeb boksipeatusega neljandaks, praegu on kolmandal kohal Sainz.

17/53: Vettel tuleb boksi, talle pannakse alla pehmed rehvid.

Nii ongi, Verstappen täna enam rajale ei tule.

16/53: Hamilton on Vettelile järgi jõudnud, vahe on alla sekundi.

16/53: Verstappen sõitis boksi ja ta tuleb autost välja. Ilmselt on tema sõit läbi.

Kordusest on näha, et Vettel nõksatas stardis, aga kohtunikud otsustasid, et teda ei karistata.

13/53: Bottase edu on Vetteli ees juba neli sekundit. Hamilton hakkab aga sakslasele vaikselt kuklasse hingama, vahe on vähenenud pooleteise sekundini.

Leclerc sai boksis lisaks uuele esitiivale alla keskmise rehvisegu. Kas need peavad võistluse lõpuni vastu või tuleb tal veel korra boksi tulla?

Leclerc on samal ajal juba Verstappenist möödnud, ta on nüüd 15. kohal, rehvidega hädas olev Verstappen on 17. positsioonil.

Stardis magama jäänud Vettelit kahtlustatakse... valestardis!

Kohtunikud on ümber mõelnud: Leclerci ja Verstappeni osas siiski alustati uurimisr.

7/53: neljandaks on tõusnud Carlos Sainz Jr. (McLaren), viies on Alexander Albon (Red Bull) ja kuues Pierre Gasly (Toro Rosso). 13. kohalt alustanud Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) on langenud 14. positsioonile.

7/53: Bottase edu Vetteli ees on 2,4 sekundit, Hamilton kaotab Bottasele 5,1 sekundit.

4/53: Leclerc langeb viimaseks. Samal ajal on Verstappen maruvihane, et kohtunikud Leclerci kokkupõrke eest ei karista.

Leclerc tuleb neljanda ringi alguses boksi ja tema Ferrarile pannakse uus esitiib.

Kohtunikud teatasid, et Verstappeni ja Lecelrci osas uurimist ei alustata.

3/53: Ferrari jätab Lecelrci esialgu rajale.

Leclerci katkine esitiib oligi põhjustatud intsidendist Verstappeniga, kes üritas temast mööduda.

Leclerci esitiival on tükk lahti ja sädemeid lendab!

Stardis magama jäänud Vettel on teine, Leclerc kolmas ja Hamilton neljas. Max Verstappen ei suuda rajal püsida ja ta langes 18. kohale.

Bottas tõuseb liidriks!

Start on antud!

Täna sõidetakse 53 ringi.

Sõitjad alustasid rehvisoojendusringi.

https://twitter.com/F1/status/1183243498163712000?ref_src=twsrc%5Etfw

Stardijärjestus: https://twitter.com/F1/status/1183245981678071808?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere hommikust! Suzuka ringrajal puhub tugev tuul, aga ilm on päikesepaisteline ja sõit saab loodetavasti probleemideta toimuda.