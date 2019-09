BLOGI | Singapuri GP: Pika ootuse lõpetanud Vettel sai hooaja esimese võidu, Mercedesed esikolmikust väljas

Vormel 1 Singapuri GP

Vettel valiti ühtlasi ka päeva sõitjaks!https://twitter.com/F1/status/1175776411640115202

Tänase sõidu esikümme!https://twitter.com/F1/status/1175775332273729536

https://twitter.com/F1/status/1175774900646285312

Läbi! Singapuri GP on lõppenud ja Vettel saab esimese võidu pärast mullust Belgia GP-d. Teine on Leclerc ja kolmandana ületas finišijoone Verstappen, kes suutis Hamiltoni ikkagi enda selja taga hoida.

Viimane ring on käimas! Ferrari on võtmas siit hooaja esimest kaksikvõitu.

3 ringi lõpuni. Esikuuik on jätkuvalt muutusteta: Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon.

Hamilton ajab taga viimast poodiumikohta.https://twitter.com/F1/status/1175772528939294722

56/61 Vettel saab veel kirja päeva kiireima ringiaja ka!

54/61 Vettel juhib tiimikaaslase ees ligikaudu 1 sekundiga. Verstappen jääb oma korda Vettelist maha 2,7 sekundiga.

9 ringi lõpuni. Esikuuik: Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon.

51/61 Sedapuhku lahkub turvaauto juba kiirelt!

Järjekordne sõit turvaauto selja taga on taas vesi Ferrari veskile, sest Vettel ja Leclerc on praeguste rehvidega pikemalt sõitnud kui Mercedese mehed.

Kvjat saab sõitu jätkata. Taaskord tuleb rajale turvaauto...

50/61 Räikkönen ja Kvjat põrkasid omavahel kokku, soomlase jaoks on sõit läbi.

47/61 Turvaauto tuleb selle ringi lõpus ära ja sõit saab taaskord jätkuda! Kas Vettel suudab liidrikohta Leclerci ja teiste vastu hoida?

"Ma ei kavatse midagi lolli teha, tahan Ferrarile 1-2 võitu, aga ma ei arva, et see kõik on aus," rääkis Leclerc tiimile, et on jätkuvalt pettunud Ferrari taktikas, mis mängis liidrikoha Vettelile.

Taas tuleb rajale turvaauto!

44/61 Võistlus on saanud teise katkestaja, kui tehnilise probleemi tõttu jääb raja äärde Sergio Perez. Väga karmid paar ringi Racing Point sõitjatele.

42/61 Stroll lõhkus rehvi ja langes viimaseks. Esikuuik on samal ajal muutusteta. Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon.

40/61 Turvaauto lahkus rajalt, sõit saab jätkuda!

38/61 Turvaauto on jätkuvalt rajal. Ferrari sõitjad saavad tänu sellele oma rehve veidi hoida, aga samas on lähimad konkurendid (Verstappen, Hamilton ja Bottas) nüüd nende järel.

https://twitter.com/F1/status/1175761653465587713

Russell põrkas kokku Grosjeaniga ning lõpetas seetõttu seinas. Grosjean käis boksis ja saab ise sõitu jätkata.

36/61 Ei pääse me ka tänavuselt Singapuri GP-lt turvaautota. Nimelt on tee äärde seisma jäänud Russell.

https://twitter.com/F1/status/1175760905600192512

35/51 Ricciardo ja Giovinazzi põrkasid kokku ja mõlemad mehed langes võistlejaterivis kõvasti. Ricciardo on nüüd 18. ja Giovinazzi 15.

33/61 Leclerc tõuseb teiseks ja Ferraride käes on kaksikjuhtimine. Esikuuik: Vettel, Leclerc, Verstappen, Giovinazzi, Hamilton, Ricciardo.

31/61 Vettel möödub mõlemast mehest ja temast on saanud uus Singapuri GP liider!

28/61 Vettel tõusis Ricciardost mööda kolmandaks. Tema ees veel Giovinazzi ja Gasly, kes kumbki pole veel boksis käinud.

https://twitter.com/F1/status/1175758063669825537

27/61 Võistluse liider on Giovinazzi! Sellist vaatepilti tihti ei näe. Tõsi on ka siiski see, et itaallasel on vaja samuti boksis käia. Talle järgnevad Gasly ja Ricciardo.

27/61 Hamilton jõuab rajale tagasi Vetteli, Leclerci ja Verstappeni järel.

26/61 Hamilton tuleb boksi!

24/61 Hamilton on liider, aga britil on erinevalt konkurentidest peatus veel tegemata.

23/61 Aga siiski! Bottas käib nüüd boksis ja langeb Ferraride ning ka Verstappeni selja taha.

22/61 Mercedese mehed pole veel boksis käinud. Kumb paneb taktitaga täppi, Mercedes või Ferrari?

21/61 Nüüd tuleb boksi ka Leclerc ja jääb ülinapilt Vetteli selja taha.

20/61 Leclerci järel on teine-kolmas Hamilton ja Bottas. Vettel langes boksipeatusega 10. ja Verstappen 12. kohale.

20/71 Samal ajal aga tuleb Verstappen hoopis boksi ja koos temaga ka Vettel!

19/61 Bottas on püüdnud kinni Verstappeni. Kas soomlane pääseb mööda ja tõuseb neljandaks?

Selline on seis 15. ringi järel.https://twitter.com/F1/status/1175752993016295428

16/61 Räikkönen läheb boksi, seega Ricciardo tõuseb veel ühe koha võrra 11. reale.

Viimaselt kohalt alustanud Ricciardo on tegemas head sõitu ja tõusnud praeguseks 12. kohale.

10/61 Leclerci edu Hamilton ees püsib 1 sekundi ümber. Vettel jääb omakorda umbes sama palju britist maha.

8/61 Esikuuik on jätkuvalt sama: Leclerc, Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas, Albon.

https://twitter.com/F1/status/1175746834553290754

3/61 Tundub, et päris kaduteta start siiski ei möödunud. Sainz põrkas stardis kellegagi kokku ning hispaanlane on juba pikemalt aega boksis olnud. Lõpuks siiski hispaanlane naaseb rajale, aga on kindlalt viimane.

2/61. Hülkenberg ja Russel teevad juba esimese boksipeatuse.

Kohutava stardi teeb Sainz, kes langes 7. kohalt viimaseks.

Esimesed kurvid mööduvad suuremate kaduteta. Esikolmik hetkel sama: Leclerc, Hamilton, Vettel.

Start on antud!

https://twitter.com/F1/status/1175744145459228672

Sõitjad on läinud soojendusringile.

Sõitjad on peagi minemas soojendusringile.

Temperatuuri on üle 30 kraadi..https://twitter.com/F1/status/1175741685483102208

Esikohalt alustab tänast sõitu Leclerc, kes on jahtimas kolmandat järjestikust võitu. Tema kõrvalt stardib Hamilton ja teisest reast Vettel ning Verstappen.

Tervist, vormelisõbrad! Juba peagi on algamas F1 Singapuri GP!

