BLOGI | Portugali GP: Hamilton möödus järjekordse võiduga Schumacherist, Mercedesele kaksikvõit

Portugali vormel-1 etapp

https://twitter.com/F1/status/1320376928000421889

https://twitter.com/F1/status/1320376240486993922

https://twitter.com/F1/status/1320375538486300672

Läbi! Hamilton teenib karjääri 92. etapivõidu, möödudes sellega Michael Schumacherist. Bottas toob Mercedesele kaksikvõidu.

Gasly möödubki Perezist ja tõuseb viiendaks. Järjekordne suurepärane sõit prantslaselt.

Kas Gasly suudab veel Perezist mööduda?https://twitter.com/F1/status/1320374663952928769

60/66 Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Perez, Gasly.

Hamilton kurdab, et tal on jalg läinud krampi.

Ocon tegi alles esimese boksipeatuse.https://twitter.com/F1/status/1320372616822099970

57/66. Hamiltonui edu on Bottase ees 16 sekundit. Bottas edestab omakorda Verstappenit 10 sekundiga.

Esimene katkestaja! Strolli jaoks lõppeb niigi ebaõnnestunud sõit 11 ringi enne lõppu.

https://twitter.com/F1/status/1320370391425208320

50/66 Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Ocon, Perez.

47/66 Hamilton juhib Bottase ees 14,5 sekundiga. Verstappen jääb omakorda soomlasest maha 7,5 sekundiga.

https://twitter.com/F1/status/1320368080166465541

Romain Grosjeanile määrati samuti kurvi lõikamise eest 5-sekundiline karistus.

42/66 Nüüd käib ka Bottas boksis. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Perez, Ocon.

41/66 Hamilton käib boksis, Bottas tõuseb vähemalt hetkeks liidriks.

37/66 Leclerc käib boksis ja langeb neljandaks.

Stroll sai kurvi lõikamise eest ka teise 5-sekundilise karistuse. Kanadalane jätkab viimasel kohal.

32/66. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Ocon, Perez.

Hamilton on kasvatanud edu Bottase ees 4,7 sekundi peale.

Lance Strollile määrati Norrisega kokku põrkamise eest 5-sekundiline karistus.

Verstappen käis boksis ja langes neljandaks.

21/66 Hamilton on vahepeal möödunud Bottases ja tõusnud liidriks. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Gasly, Sainz

Nii Stroll kui Norris peavad kokkupõrke tagajärjel käima ikkagi boksis.

18/66 Stroll põrkas Norrisega kokku. Kanadalane jätkab 11. kohal.

Verstappen kurdab rehvide üle.https://twitter.com/F1/status/1320357851660013568

12/66 Räikkönen käis boksis ning langes sõitjaterivi lõppu.

https://twitter.com/lukemaragato/status/1320355715555483650

10/66 Esikümme: Bottas, Hamilton, Verstappen, Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo, Gasly, Räikkönen, Stroll.

https://twitter.com/F1/status/1320355525536681987

Verstappen möödus samuti Sainzist, hispaanlane on langenud neljandaks.

7/66 Ka Hamilton läheb Sainzist mööda. Esikuuik: Bottas, Hamilton, Sainz, Verstappen, Norris, Räikkönen.

6/66 Bottas möödub Sainzist ja taastab liidrikoha.

Esimesel ringil põrkasid Verstappen ja Perez omavahel kokku, mille tulemusena langes mehhiklane sõitjaterivi lõppu. Racing Pointi sõitja saab siiski sõitu jätkata

Sainz on tõusnud liidriks! Esikuuik: Sainz, Bottas, Hamilton, Norris, Verstappen, Räikkönen. Tasub mainida, et Räikkönen on tõusnud esimese kahe ringiga kümme kohta.

Hamilton tegi hea stardi, ent seejärel kaotas britt ootamatult hoo ning on praeguseks langenud kolmanadks. Sõitu juhib Bottas.

Verstappen tegi hea stardi ja tõusis teiseks, ent Bottas suutis siiski koha tagasi võita.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile.

https://twitter.com/F1/status/1320348818270048256

Tervist, vormelisõbrad! Juba mõne minuti pärast algab Portugali F1 etapp!

Tänane stardirivi: https://twitter.com/F1/status/1320072063139237888