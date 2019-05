BLOGI | Mercedese ülemvõim kestab: Kuus võitu kuuest, Hamilton jäi taaskord löömatuks

Teisena ületas küll finišijoone Max Verstappen (Red Bull), aga hollandlane teenis sõidu käigus boksiteel juhtunud intsidendi tõttu 5-sekundilise karistuse, mis langetas ta neljandaks. Nii tõusis pooidumi teisele astmele Sebastian Vettel (Ferrari), kolmas oli Valtteri Bottas (Mercedes).

Viienda koha mees Pierre Gasly (Red Bull) sai kiireima ringi eest lisapunkti, esikümnesse mahtusid veel Sainz, Kvyat, Albon, Grosjean ja Ricciardo.

MM-sarja kokkuvõttes on Hamiltonil punkte 137, Bottasel 120, Vettelil 82 ja Verstappenil 76.

Eelinfo:

Esirida on jällegi Mercedeste päralt. Kvalifikatsiooni kiireim oli Lewis Hamilton, kelle kiireim ring oli 1.10,166. Tiimikaaslane Valtteri Bottas jäi alla 0,086 sekundiga.

Järgnesid Max Verstappen (Red Bull Racing) ja Sebastian Vettel (Ferrari), aga nende kaotus Hamiltonile oli juba 0,452 ja 0,781 sekundit.

Mercedese piloodid on tänavu jaganud etapivõidud omavahel, Hamiltonil on kolm ja Bottasel kaks esikohta. Saab näha, kas keegi on võimeline Monacos nende võiduseeria katkestama. Ajasõit selleks erilist optimismi ei anna.