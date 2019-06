BLOGI | Mercedes võttis järjekordse kaksikvõidu, Hamilton kindlustas liidrikohta

Mercedes võttis juba selle hooaja kuuenda kaksikvõidu, sest teise koha sai Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas. Viimasena mahtus poodiumile Ferrari piloot Charles Leclerc. Esikuuikusse mahtusid veel Max Verstappen (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari) ja Carlos Sainz (McLaren).

Tänast sõitu esimesena alustanud Hamilton ei loovutanud sõidu ajal liidrikohta kordagi. Seitsmenda startinud Vettel suutis vahepeal teiseks tõusta, ent pidi seejärel ka ise boksis käima ja langes lõpuks viiendaks.

Esikümnesse jõudsid veel Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg ja Lando Norris, kuid see järjestus võib veel muutuda. Nimelt on uurimise all viimane ring, kus toimus mitmeid möödasõite nende nelja mehe vahel eesotsas Ricciardoga, kes lahkus Norrisest möödudes aga rajalt.

"Olen juba pikalt sõitnud, aga sellest ei saa mul kunagi küllalt," sõnas Hamilton finišis. "Ma ei suudaks teha seda kõike ilma suurepärase meeskonnata. Me teeme koos ajalugu."

MM-sarja üldarvestuses kindlustas liidrikohta viimased neli etappi võitnud Hamilton. Britt on kaheksa etapiga kogunud 187 silma, Bottasel on teisena kirjas 151 punkti. Kolmandat kohta hoiab Vettel, kes jääb omakorda soomlasest maha 40 silmaga.

Vormel-1 hooaeg jätkub juba järgmisel pühapäeval, kui sõidetakse Austria etapp.

ENNE STARTI:

Esikolmiku järel tuiskavad esikümnes rajale veel Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz jr, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ja Antonio Giovinazzi.

Sel hooajal on seni sõidetud seitse etappi ning neist viis on võitnud MM-sarja üldliider Hamilton. Punkte on tal koos 162. Teisel positsioonil on kaks etappi võitnud Bottas 133-ga ja kolmandal Ferraril kihutav Vettel 100-ga.