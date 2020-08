BLOGI | Järjekordse võidu noppinud Hamilton astus sammu Schumacheri rekordile lähemale

Vormel 1 Belgia GP

Sellega tänase ülekande ka lõpetame. Kohtume juba nädala pärast, kui kavas on Itaalia GP!

https://twitter.com/F1/status/1300081215370915841

Ocon sai viimasel ringil jagu Albonist ning kerkis viiendaks. Tiimikaaslane Ricciardo oli neljas. Korralik sõit Renault' meestelt.

Läbi! Hamilton võtab hooaja viienda võidu, Bottas saab teise ja Verstappen kolmanda koha.

Eelviimane ring on käimas! Hamiltoni edu Bottase ees jätkuvalt turvaline, samal ajal pole Verstappen suutnud soomlasega vahet vähendada.

42/44 Ocon püüab mööduda viiendal kohal paiknevast Albonist, kuid Red Bulli sõitja on seni suutnud prantslase rünnakud tõrjuda.

5 ringi on jäänud sõidu lõpuni. Kas esikolmikus tuleb veel muutusi?

38/44. Kõikide märkide kohaselt on Hamilton liikumas järjekordse võidu suunas, edu Bottase ees on 6,4 sekundit.

https://twitter.com/F1/status/1300076360916967425

33/44 Ka Gasly möödub Vettelist ehk Ferrari kohutav nädalavahetus jätkub. Vettel on 13. ja Leclerc 16. kohal.

30/44. Perez möödub Vettelist ja tõuseb 11. kohale. Esikuuikus muutusi pole vahepeal olnud: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Albon, Ocon.

27/44 Korraliku sõitu tegev Räikkönen on tõusnud kümnendaks. Kas soomlane avab lõpuks punktiarve?

Leclerc pidi käima uuesti boksis ning nüüd on monacolane sõitjaterivi lõpus.

24/44 Hamiltoni edu Bottase ees on juba ligi 4 sekundit. Samal ajal jääb Verstappen soomlasest vaid veidi enam kui 1 sekundiga maha.

21/44. Hooaja parimat sõitu on tegemas Ricciardo, kes tõusis äsja Gaslyst mööda neljandaks. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Gasly, Albon.

Vahepeal viiendaks kerkinud Perez käis boksis ning langes viimaseks. Samal ajal tõrjub Vettel tiimikaaslase Leclerci rünnakuid. Mehed jätkavad sõitu vastavalt 12. ja 13. positsioonil.

https://twitter.com/F1/status/1300068339117682688

Samal ajal on Räikkönen möödunud endisest tiimikaaslasest Vettelist ja jätkab 12. kohal. Leclerc paikneb omakorda Vetteli selja taga.

16/44. Hamilton on taas kasvatanud edu Bottase ees enam kui sekundi peale. Verstappen jätkab kolmandana.

Turvaauto tuleb rajalt ära ning sõit saab nii-öelda uue stardi!

Kordustest on näha, et Giovinazzi kaotas masina üle kontrolli ning sõitis rajapiiretesse. Tema taga sõitnud Russell põrkas kokku itaallase masinast ära lennanud rehviga ning see lõpetas ka inglase sõidu.https://twitter.com/Planet_F1/status/1300065590669914116

Õnneks tundub mõlema mehega kõik korras olevat.https://twitter.com/F1/status/1300065521556226048

Esikuuik pärast boksipeatuste virrvarri: Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly, Perez, Ricciardo

12/44 Avarii! Russell ja Giovinazzi põrkasid omavahel kokku ning mõlema sõitja jaoks on tänane sõit läbi. Rajale on tulnud turvaauto ja paljud sõitjad kasutavad ära võimaluse boksis käia.

Sõitu hästi alustanud Leclerc on langenud nüüd tagasi 12. kohale. Vähem kui sekundi kaugusel on temast tiimikaaslane Vettel.

Kas Bottasel keelatakse Hamiltoniga võidu sõita? Bottas küsis Mercedeselt, kas tal on võimalus rohkem suruda. "Meil on, aga leppisime, et seda üksteise vastu ei kasuta.""Mina sellest ei kuulnud," vastas Bottas.

4/44 Hamilton on kasvatanud edu Bottase ees 1,7 sekundiga. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Ocon ja Albon.

Esimesed kurvid läbitakse kokkupõrgeteta. Hamilton jätkab liidrina, talle järgnevad Bottas, Verstappen ja Ricciardo. Korraliku stardi tegi Leclerc, kes on tõusnud nelja koha võrra 9.

Start on antud!

Sõitjad on läinud soojendusringile!

Sõidu eel mälestatakse Anthoine Hubertit, kes mullusel F2 Belgia GP-l traagilises avariis hukkus. https://twitter.com/F1/status/1300055317179441152

Esimene katkestaja on juba enne sõitu selgunud, kui Carlos Sainz (McLaren) ei saa tehniliste probleemide tõttu tänast etappi kaasa teha. https://twitter.com/F1/status/1300051961388048385

Tervist, vormelisõbrad! Juba vähem kui poole tunni pärast on Belgias hakkamas hooaja seitsmes etapp.