BLOGI JA FOTOD | Raju võidusõit Mugellos: kolm starti, kaheksa katkestanut, Albon esmakordselt poodiumil

F1: TOSCANA GP

Konstruktorite karikas: 1. Mercedes 325, 2. Red Bull 173, 3. McLaren 106, 4. Racing Point 92, 5. Renault 83, 6. Ferrari 66, 7. AlphaTauri 53, 8. Alfa Romeo 4, 9. Haas 1, 10. Williams 0.

MM-sarja üldjärjestus: 1. Hamilton 190, 2. Bottas 135, 3. Verstappen 110, 4. Norris 65, 5. Albon 63, 6. Stroll 57, 7. Ricciardo 53, 8. Leclerc 49, 9. Perez 44, 10. Gasly 43.

1. Hamilton2. Bottas3. Albon4. Ricciardo5. Perez6. Norris7. Kvjat8. Leclerc 9. Räikkönen10. Vettel11. Russell12. Grosjean...Katkestajad Stroll, Ocon. Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen, Gasly

Albonile oli see esimene poodiumikoht F1 sarjas. https://twitter.com/F1/status/1305168187361841154

Räikkönen saab peale 5sekundilist karistust üheksanda koha. Vettel kümnes. Leclerc kaheksas.

Hamilton on võitjana finišis. Bottas teine, Albon kolmas.

Vahe juba üle 4 sekundi. Bottas lasi järsult gaasipedaalist lahti.

Viimasele ringile minnes on Hamiltoni edu Bottase ees 1,8 sekundit.

Bottasele öeldakse: "Hoia survet peal." 1,7 sekundit on vahe.

Bottas näitab viimastel ringidel Hamiltonist paari kümnendiku võrra nobedamaid ringiaegu, aga möödasõidule vaevalt et enam läheb. Kaks ringi sõita.

Vettel käis õrnalt liiva peal. Kurv läks tsipa pikaks. Aga püsib 10. kohal.

Russellile (Williams) antakse raadio teel juhiseid, kuidas DRS-i alas Vettelist (Ferrari) mööduda. Ferrari kodurajal...

Hamilton edestab Bottast 1,6 sekundiga. Viis ringi veel minna.

51/59 Albon möödus Ricciardost ja tõusis ise kolmandaks.

Leclerc möödus Grosjeanist ja võttis sisse 9. koha.

48/59 Jätkame järjestuses Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon, Perez, Norris, Kvjat, Räikkönen, Grosjean, Leclerc, Vettel, Russell.

Bottas võtab Ricciardolt koha kohe tagasi.

Räikkönenile tuleb viiesekundiline ajakaristus.

Ricciardo sai Bottasest mööda ja võttis teise koha!

Start number kolm antud!

Tuleb taas paigaltstart.

Räikkönen on ka kohtunike uurimise all seoses valest kohast boksi keeramisega.

Tuleb jälle kordusstart. Ringiga maha jäänud Räikkönen ja Grosjean lasti boksiteelt esimestena välja, et nad saaksid oma ringi tagasi teha.

Strolli masina kere tehti tule kontrolli alla saamiseks ikka põhjalikult katki. https://twitter.com/F1/status/1305159190097416192

Autospordi ajakirja otseblogi küsib, kas me võiks iga aasta Mugellos sõita. Muidugi võiks!

Stroll oli väga-väga pettunud. https://twitter.com/F1/status/1305157990652280832

Kraana otsas kõõluvast Strolli masinast tuleb väga tumedat suitsu. Tulekustutimehed annavad kätele valu.

Jälle punane lipp! Masinad peavad turvaauto taga boksiteele minema.

Strolli avarii: äärekivi peal läks tagumine ots käest ära ja sekundite pärast ta külg ees seinas oligi. Põhjus selgub raadiosidest: rehvipurunemine. https://twitter.com/F1/status/1305156759468814342

Boksis läks jälle suuremaks sagimiseks.

Stroll tuleb ka ise masinast välja. Paistab korras olevat.

Turvaauto!

"Lewis, juhised boksist, hoia äärekividest eemale, et rehve säästa," öeldi Hamiltonile, kes vastas, et kividest eemale hoidmine on aeglasem viis edasi liikuda.

Stroll on väljas, rattad kõverad.

Käime ka järjestuse üle: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Ricciardo, 4. Stroll, 5. Albon, 6. Perez, 7. Norris, 8. Kvjat, 9. Russell, 10. Vettel, 11. Leclerc, 12. Räikkönen, 13. Grosjean.

40/59 Albon, hetkel viienda koha mees, sõidab kiireima ringi 1.21,756

Bottasele antakse teada et parem eesmine rehv on nullilähedane. Soomlane: "Turvaauto oleks praegu hea."

39/59 Leclerc boksis. 3,1 sekundit seisuaeg ja langeb Vetteli selja taha 11-ndaks. Kena juubel küll Ferraril.

34/59 Norris möödus Leclercist ja võttis sisse seitsmenda koha.

33/59 Hamiltonil kulub boksis vaid 2,3 sekundit, 22 sekundit koos sisse ja välja sõiduga. Alboni peatus oli 2,0 sek. Red Bulli piloot leiab end boksist väljudes viiendal kohal.

Seisuaeg 2,7 sekundit ja langeb Alboni taha kolmandaks. Mis mängu Red Bull mängib?

Bottas boksis!

31/59 Hetkeseis pärast mitmeid boksipeatusi: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Albon, 4. Ricciardo, 5. Stroll, 6. Perez, 7. Leclerc, 8. Norris, 9. Kvjat, 10. Russell, 11. Vettel, 12. Grosjean, 13. Räikkönen.

Räikkönen küsib: "Mis kurat juhtus?" Kordusest näeb, et tagumisel tungrauamehel tekkis tõrge.

Vetteli boksipeatus läheb oluliselt paremini (2,7 sekundit). Langeb samuti juba peatuse teinud Perezi selja taha 11-ndaks.

Räikköneni boksipeatus venib pikaks. 12,9 sekundit seisuaeg! Kindel viimane koht.

28/59 Ricciardo tuleb boksi. Keskmised rehvid läksid alla. Langeb kaheksandaks. Leclerc on vahepeal Grosjeanist mööda saanud ja eelviimaseks tõusnud.

24/59 Hamilton ja Bottas on pikalt eest ära, kolmandal kohal sõitev Stroll kaotab liidrile juba 14 sekundit.

22/59 Leclerc langes boksipeatusega 13-ndaks. Ehk viimaseks. Kõvad rehvid läksid alla. Mercedestel, Räikkönenil ja Russelil on praegu keskmised, ülejäänutel pehmed.

22/59 Leclerc kurdab, et auto on nii aeglane, et nad peavad oma boksistrateegiat muutma. Tuleb ka kohe sisse.

19/59 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Stroll, 4. Ricciardo, 5. Leclerc, 6. Albon, 7. Perez, 8. Norris, 9. Kvjat, 10. Russell, 11. Vettel, 12. Räikkönen, 13. Grosjean.

19/59 Leclercist sõidab mööda ka Ricciardo! Ferrari jääb lihtsalt jalgu, midagi pole teha.

18/59 Stroll hüppas enne esimest kurvi Leclerci tuulest välja ja läks! Racing Pointi mees tõuseb kolmandaks.

16/59 Stroll üritas mööduda Leclercist, aga ei õnnestunud. Samal ajal võttis Vettel Räikköneni ilma probleemideta ette ja tõusis 11-ndaks.

15/59 Ricciardo möödus Perezist ja tõusis viiendaks.

Kolmandale kohale heitlevad Leclerc, Stroll, Perez ja Ricciardo. Nende meeste vahel on vahed hetkel kõige väiksemad.

Hamilton sõidab kiireima ringi 1.22,376

13/59 Leclerc jääb kolmandana Hamiltonist maha juba 5,8 sekundit. Bottas kaotab britile 2 sekundit.

10/59 esikümme: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Leclerc, 4. Stroll, 5. Perez, 6. Ricciardo, 7. Albon, 8. Norris, 9. Kvjat, 10. Räikkönen. Viimased on Russell, Vettel ja Grosjean.

Hamilton taastas kordusstardiga liidrikoha. Hüppas esimesse kurvi sisenedes Bottase tuulest välja ja möödas ta oligi. Kadusid rohkem ei tundu olevat.

Kordusstardi reegel tuli F1 sarja alles paar aastat tagasi. Täna näeb seda seega esmakordselt. Masinad on kohti sisse võtmas. Hamiltoni vasak esimene ratas tossab. Pidurid?

Autod veeresid boksiteelt välja ja võtavad stardisirgel uuesti kohad sisse.

Hetkel on masinad veel boksiteel rivis. Rehvikatted on maha võetud. Latifi, Magnusseni ja Giovinazzi intsident tuleb peale sõitu uurimisele, teatasid kohtunikud.

Pidurite ülekuumenemise tõttu on mängust väljas ka Esteban Ocon. 13 masinat jätkavad võistlust.

Viimase avarii video: https://twitter.com/show_f1/status/1305141002483662854

Kordusstarti tulevad 14 autot. Väljas on Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen ja Gasly.

Võistlus jätkub kohtunike teatel 16.55 ehk 9 minuti pärast!

Carlos Sainz avariist (Autosport): "Oli päris hirmus. Olime sel hetkel liikumas kiirusega 300 km/h. Kui ma jälle kõike nägin, oli juba liiga hilja."

Bottasele öeldakse raadios, et tuleb ilmselt kordusstart. Paigalt.

Avariisse sattusid Giovinazzi, Latifi, Magnussen ja Sainz. Välisel vaatlusel on kõik mehed terved. https://twitter.com/F1/status/1305138260017111040

Avariisse sattus koguni neli meest korraga. https://twitter.com/F1/status/1305137420728512512

Mehed tulevad vormelitest välja ning tundub, et paus võib kujuneda omajagu pikaks.

https://twitter.com/F1/status/1305136288736083968

Turvaauto tuleb rajalt ära ja kohe toimub uus avarii. Sõit on ajutiselt peatatud ja vormelid tulevad boksi.

Kuus ringi läbitud. Turvaauto jätkuvalt rajal. Bottas on Hamiltoni ees esikohal.

Verstappen andis tiimile teada, et tema vormelil ei ole jõudu. https://twitter.com/F1/status/1305134550121689088

Verstappen jalutab tagasi boksi. Raadioside salvestisest oli kuulda, et hollandlase autol polnud ka võimu.

Esikümme kolmandal ringil, kui turvaauto on rajal: 1. Bottas, 2. Hamilton, 3. Leclerc, 4. Albon, 5. Stroll, 6. Ricciardo, 7. Perez, 8. Norris, 9. Kvjat, 10. Ocon.

Kordusest on näha, et Verstappenil polnud midagi teha. Ta oli mitme auto vahele karpi jäänud. Vettel käis boksis, sest kaotas esitiiva.

Verstappen on maruvihane Grosjeani peale, kes talle sisse sõitis. Vettel kasutab turvaauto rajale tulekut boksis käimiseks. https://twitter.com/F1/status/1305133888348528642

Spinni tegi ka McLareni roolis Caros Sainz.

Väljas on ka üks AlphaTauri.

Bottas läheb kohe stardis juhtima ja kasvatab Hamiltoniga vahet!

Verstappen liiva peal. Ei liigu enam kuhugi. Turvaauto!

Start on antud!

Kvjat, Räikkönen, Grosjean, Russell ja Latifi alustavad keskmiste rehvidega, ülejäänud on kõik pehmetega.

Masinad läksid soojendusringile.

Max Verstappeni mehaanikutel on tuli takus. https://twitter.com/F1/status/1305129362547765248

Juba traditsiooniks saanud põlvitamine. https://twitter.com/F1/status/1305128717426065408

Max Verstappenil on juba enne starti probleeme jõuallikaga.

