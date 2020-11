BLOGI JA FOTOD | Lewis Hamilton võitis ülipõneva Türgi GP ja kindlustas seitsmenda F1 maailmameistritiitli!

Vormel 1 Türgi GP

Tänane esikümme: 1. Hamilton, 2. Perez, 3. Vettel, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Verstappen, 7. Albon, 8. Norris, 9. Stroll, 10. Ricciardo.

"Kõikidele lastele, kes unistavad võimatust. Te võite seda samuti teha!" teatab Hamilton raadio teel.

Teine koht Perezile! Kolmas Vettel, neljas Leclerc! Viimasel ringil oli veel kõvasti uisutamist ja paar kohtade vahetamist.

Lewis Hamilton on võitjana finišis. Meil on nüüd kaks seitsemekordset maailmameistrit: Michael Schumacher ja tänane võitja. https://twitter.com/F1/status/1327943632175980544

Viimased minut aega veel kuuekordne maailmameister Hamilton alustas viimast ringi.

57/58 Norris möödus rajal uisutavast Strollist ja tõusis 8ndaks.

Käib 54. ring. 58 on neid kokku. Kui ka Hamilton boksis käib, peaks ta Perezi ees ikka liidriks jääma. Vahe on 23 sekundit.

Tasub märkida, et Hamilton oma rehvidega rajal püsinud 46 ringi. Uskumatu.

Vettelile öeldakse, et viimaseks ringiks on oodata kõva vihma!

Bottas kaotab hetkel virtuaalses punktitabelis Hamiltonile 110 punktiga. Mercedes võtab juba šampused kapist välja.

51/58 Kolmandal kohal sõitev Leclerc käis rajalt väljas, aga kohta ei loovutanud. Hetkeseis: Hamilton, Perez, Leclerc, Vettel, Sainz, Albon, Verstappen, Stroll, Norris, Ricciardo.

Bottas käis boksis ja lahkus rajale 15. kohale.

49/58 Ricciardo piruettis ja lasi Norrise endast mööda 9. kohale.

Verstappen annab tiimile teada, et on slickideks valmis! Rada hakkab kuivama, aga kui tuleb ikkagi lõpus vihm...?

Kusjuures ei saanud üldsegi kergelt Hamilton soomlasest mööda, laiutas isegi käsi, et miks ta eest ära ei tulnud.

Seitsmenda MM-tiitli poole kihutava Hamiltoni edu on Perezi ees juba 17 sekundit. Hamilton teeb 13. kohal sõitvale Bottasele riniga pähe! Mercedese bossi Toto Wolffi nägu oli väga pikk.

Verstappen 1.39,706 kiireim ring.

Latifi on sunnitud katkestama. Parandame ühe eelmise postituse: Magnussen ei katkestanud, vaid sõidab praegu viimasel 18. kohal. Katkestajad on ainult Giovinazzi ja Latifi.

Sainz möödus probleemideta Albonist ja tõusis viiendaks.

44/58 Maxi seisuaeg 3,7 sekundit ja boksist väljumine polnud samuti turvaline. Ei suju täna Red Bullil need peatused! Verstappen kukub seitsmendaks.

15 ringi jäänud sõita. Hamilton juhib Perezi ees 15,9 sekundiga. Leclerc jääb Perezist omakorda maha 12,4 sekundiga. Verstappen boksis...

43/58 Bottas tegi vahepeal päeva neljanda spinni. Sõidab hetkel 13. kohal.

Hamiltonile antakse teada, et vihmarisk on olemas ja järjest pimedamaks läheb. Hamilton on oma rehvidega sõitnud juba 36 ringi.

42/58 Esikümme: Hamilton, Perez, Verstappen, Leclerc, Vettel, Albon, Sainz, Stroll, Ricciardo, Norris. Vahepeal anti McLarenist teada, et 10 ringi pärast on vihma oodata.

Vettel sai samuti Strollist mööda. Kanadalane proovis kohe kohta taastada, aga sõitis kergelt välja ja lasi ka Leclerci mööda. Kvalifikatsiooni võitja on langenud 7. kohale.

Verstappen jätab 27 ringi sõidetud rehvidega Strolli selja taha ja tõuseb teiseks! Vahe on juba paarisekundiline. Stroll jääb varsti ka Vettelile jalgu.

Stroll ütleb tiimile, et ta rehvid juba kooruvad!

38/58 Esinelikust kõige kulunumate rehvidega (31 ringi) Hamilton tõuseb Perezist mööda liidrikohale.

37/58 Magnussen sõitis boksitee lõpus muru peale ja pani pidurid blokki. Magnussen OUT on mehe nime taga. Teine katkestaja.

37/58 Stroll käis boksis, seisuaeg 3,2 sekundit, langes neljandaks Verstappeni selja taha. Perez juhib Hamiltoni ees 0,7 sekundga. https://twitter.com/F1/status/1327934793523343360

Strollile anti raadio teel teada, et uus sett vahepealseid rehve on valmis pandud, piloot küsib kiirelt: "Miks? Miks? Miks? Tiim vahetab sõnumit: "Jää välja, jää välja!"

Hamilton küsib, kaua tal rehv vastu peab, tiim vastab: pole aimugi.

35/58 Albon käis boksis, seisuaeg 3,2 sekundit. Langes Vetteli ja Leclerci vahele 6. kohale.

Käis rajalt väljas ja oli tagurdades lähedal, et Hamilton talle sisse sõidaks. Hamilton seega nüüd kolmas, Albon neljas, Verstappen viies, Vettel kuues, Leclerc seitsmes.

Vetteli boksipeatuse seisuaeg 5,3 sekundit! Langeb boksiteelt väljudes kuuendaks. Albonil on teel püsimisega raskusi!

33/58 Ricciardo boksis ja langeb 9-ndaks. Leclercilt kiireim ringiaeg 1.40,962.

34/58 Ikka veel sõitu juhtiv Stroll tiimile: "Kuiv sõidujoon on olemas, aga kohati on rada ikka põrgulikult märg."

32/58 Sainz möödus Ricciardost ja tõusis kuuendaks. Verstappen on kohe Ricciardo taga kaheksas.

30/58 DRS on lubatud!

29/58 Esiviisik on praegu kümne sekundi sees. Kus esimesena andmiseks läheb? Järjestus: Stroll, Perez, Albon, Vettel, Hamilton.

Praeguse seisuga on Bottas Hamiltonist 95 punktiga maas. Britt tuleks praegu 7-kordseks maailmameistriks.

28/58 Norris möödub Magnussenist ja tõuseb punktikohale. Stroll juhib ikka sõitu Perezi ja Alboni ees.

28/58 Perezi ja Alboni vahe oli päris pikalt juba alla sekundi, aga nüüd jälle 1,2. Kohtunikud andsid teada, et Verstappeni boksitee joone ületamine tuleb arutlusele peale sõitu.

Verstappen mängib tulega. Kaks korda on juba 14. kurvi pikaks lasknud, kolmas toob hoiatuse, neljas karistuse. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1327928891034509312

24/58 Perez, Stroll, Albon on 4,4 sekundi sees.

Või oli see Bottasel juba kolmas spinn? Suurt vahet pole, soomlane on hetkel 17. kohal, kaugel-kaugel punktikohtadest.

Kordus näitab, et Verstappen käis korraks üle äärekivi rajalt väljas. Aga püsib 8. kohal. Luubi märk on numbri kõrval.

22/58 Bottas tegi pirueti. Juba teine temalt täna.

Kohtunikud uurivad väidetavalt Verstappeni boksitee joone ületamist.

Stroll sõidab ringiaegu 1.45-ga, Perez 1.43 ja Albon 1.42-ga. Albon on peagi Racing Pointi meeste kannul.

Verstappen tuleb boksi. Seisuaeg seekord 2,7 sekundit. Langes kaheksandaks.

Hollandlane suutis seinasõitu vältida, saab uuesti rajale, aga on langenud kuuendaks.

Leclercilt tuleb kiireim ring 1.42,570. Samal ajal on Verstappen jõudnud Perezi kandadele ja üritab möödasõitu.

17/58 Albon on ka Vettelist mööda saanud. Paslik üle käia praegune seis: 1. Stroll, 2. Perez, 3. Verstappen, 4. Albon, 5. Vettel, 6. Hamilton, 7. Ricciardo, 8. Sainz, 9. Leclerc, 10. Magnussen.

16/58 Hamilton üritab mööduda Vettelist, aga sõidab üle äärekivi ja langeb hoopis Alboni taha kuuendaks. "Pidurid ei tööta, mehed!" teatab Hamilton.

Võidusõit jätkub! 58-st ringist sõidetud 14, käimas 15. ring.

Virtuaalse turvaauto režiimi ajal jõuavad rehvid maha jahtuda. Restart saab tulema põnev, nagu ennustavad eksperdid. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1327923974081273856

Kordus näitab, et Verstappeni boksipeatusel oli mingi mure tema parem eesmise rattaga. Kaamera näitab FIA kohtunikke. Karistus tulemas?

Virtuaalne turvaauto! Ime küll, aga Giovinazzi on selle sõidu esimene katkestaja.

Albon langes boksipeatusega kuuendaks Vetteli ja Hamiltoni selja taha. Esikolmik: 1. Stroll, 2. Perez, 3. Verstappen.

13/58 Giovinazzi pargib auto tee äärde. Kollased lipud teises sektoris. Seal on möödasõit keelatud.

Albon boksis. Stroll liidrikohal tagasi.

Verstappeni seisuaeg boksis oli 4 sekundit, ebatavaliselt palju Red Bulli jaoks. Langeb peatusega neljandaks kohe Perezi järele.

12/58 Ainult liider Albon on veel vihmarehvidega, teistel on rohelise triibuga vahepealsed.

11/58 Verstappenile öeldakse "Box, box!" ja liidriks tõuseb Alex Albon.

11/58 Perez käis samuti boksis. Sõitu juhib Verstappen. Mehhiklane langes neljandaks Strolli selja taha ja Vetteli ette. Hamilton kuues, Bottas 15.

Leclerc on oma vahepealsete rehvidega tõusnud 12-ndaks. Viimati möödus ta uisutavast Russellist (Williams).

Verstappen tiimile: ärme liiga vara vahepealsetele üle mine.

10/58 Stroll väljub boksist neljandale kohale Verstappeni ja Alboni taha.

9/58 Vettel langes peatusega seitsmendaks, Hamilton kaheksandaks.

Boksiteel läks nüüd suuremaks sagimiseks. Pea pooled masinad on nüüd vahepealsete rehvidega. Esinelik on ikka Stroll, Perez, Verstappen, Albon.

Vettel samuti boksis ja vahepealsed alla. Nagu ka Hamilton!

7/58 Strolli edu Perezi ees kahanes korraks alla 5 sekundi, Vettel kaotab liidrile 9 sekundit.

Kohtunikud annavad teada, et esimesel ringil ühtegi uurimisväärilist intsidenti ei olnud.

Kuuendal kohal sõitev Hamilton annab raadio teel teada, et esimesed pidurid ei tööta nii nagu peaks.

Vettel on muide tänavu esimest korda nii kõrgel positsioonil (kolmas) sõitmas.

Stroll andis raadio teel meeskonnale teada, et rada on kuivamas.

4/58 Strolli edu kolmandal kohal sõitva Vetteli ees on 14,6 sekundit. Verstappen omakorda on väga lähedal Vettelile.

Verstappen käib korraks rajalt väljas ja kaotab veidi aega, aga säilitab neljanda koha. Kordusest näitas ka hollandlase starti. Millegipärast ei liikunud peaaegu üldse paigalt.

Strolli edu Perezi ees on juba 5,3 sekundit.

Kohutava stardi tegi ka Bottas, kes oli üks neist, kes esimeses kurvis pirueti tegi koos kahe Renault'ga. Soomlane on hetkel 17. kohal. Teine põhjanaaber Räikkönen on kaheksas.

Ocon käis juba boksis rehve vahetamas.

Hamiltonist saab ka Albon mööda. Lewis seega kolmas. Käib alles teine ring.

Hamilton käib 10. kurvis libeduse tõttu teelt väljas... Top 10 hetkel: 1. Stroll, 2. Perez, 3. Vettel, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Albon, 7. Ricciardo, 8. Räikkönen, 9. Sainz, 10. Magnussen.

Racing Pointi piloodid teevad juba vahet sisse!

Esimesed autod juba teelt väljas, aga piirduvad õnneks piruetiga ja saavad rajale tagasi.

Verstappen jääb stardis magama.

Start on antud!

Tavatingimustes!

Start: Kas siis start toimub tavatingimustes või turvaauto järel hanerivis?

Stroll uisutab soojendusringil korralikult. Ühel viimastest kurvidest käis korraks külg ees.

Masinad läksid rehvisoojendusringile.

Vihma tõenäosus on edaspidiseks 60% ja kui sajab, siis pigem sõidu esimeses pooles, kirjutab Autosport.

Turvaauto taga startimisest pole veel juttu olnud, kuigi stardini on vähem kui 5 minutit. Hoiame pöialt!

Viimased 10-15 minutit pole Istanbul Parkil sadanud. Kas keegi läheb rehvitaktikaga õnne püüdma?

FIA teatas, et AlphaTauri rikkus reegleid ning Pierre Gasly peab startima rivi lõpust. Link juhtunust meie otseblogis allpool...

Spekuleeritakse, et start võib toimuda üldse turvaauto tagant, millest oleks tuline kahju.

Kuidas Hamilton täna maailmameistriks tuleks? https://twitter.com/F1/status/1327887561532993536/photo/1

Tiimidele on öeldud, et stardisirgel ei tohi kindlasti rada kuivatada. https://twitter.com/racefansdotnet/status/1327897203952775169

