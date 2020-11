BLOGI | Hamilton võitis sündmusterohke etapi, Red Bulli jaoks lõppes sõit katastroofiliselt

Vormel 1 Emilia Romagna GP

Hamiltonil on suurepärane võimalus 15. novembril Türgis toimuval etapil kindlustada seitsmes MM-tiitel. Kui näiteks Bottas suudab Türgis võita, piisab Hamiltonil teisest kohast ja kiireimast ringiajast (antakse lisapunkt), et tiitel koju tuua.

https://twitter.com/F1/status/1322898788080648198

https://twitter.com/F1/status/1322897404979535873

Ühtlasi kindlustab Mercedes seitsmenda järjestikuse MM-tiitli!

Läbi! Hamilton võidab järjekordse etapi, Bottas teine, Ricciardo kolmas. Kvjat jääb napilt neljandaks.

Viimane ring on käimas.

61/63. Hamilton on liikumas järjekordse võidu suunas. Kvjat on jõudnud aga Ricciardole järele.

Fänn: Russelil juhtus sama asi mis Grosjeaniga Aserbaidžaanis.

Kvyat möödub Leclercist ja tõuseb neljandaks. Venelane teeb võimsat sõitu.

59/63 Hamiltoni edu Bottase ees on 1,5 sekundit. Kolmandal kohal sõidab Ricciardo, kes jääb Hamiltonist maha 7,5 sekundiga.

5. kohal sõitnud Albon kaotas kiirelt kaks kohta, tegi seejärel spinni ja langes sõitjaterivi lõppu. Ei ole täna Red Bullil hea päev.

Ja sõit jätkub!

57/63 Nüüd tuleb teade, turvaauto lahkub selle ringi lõpus.

57/63 Turvaauto on jätkuvalt rajal.

Stroll sõitis vahepeal mehhaanikule otsa. Kanadalane vabandas ja ütles, et rehvid olid liiga jahedad.https://twitter.com/minstrel69/status/1322893122435768325

55/63 Esikümme pärast viimaste ringide sündmusi: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Leclerc, Albon, Perez, Kvjat, Sainz, Norris ja Räikkönen.

Ühtlasi katkestab Russell, kes kaotas turvaauto taga masina üle kontrolli ja sõitis seina. Valus eksimus inglaselt.

https://twitter.com/F1/status/1322892202448736256

Boksis on käinud kogu esikolmik ehk Hamilton, Bottas ja Perez. Mercedesed säilitasid kaksikjuhtimise, mehhiklane langes seitsmendaks. Samas tal on värskemad rehvid all võrreldes ees olevate konkurentidega.

Videost on näha, et Verstappeni parem tagumine rehv on puru. Hollandlane ise kurtis tiimile, et midagi läks masina juures katki.

Mis juhtus aga Verstappeniga?

Turvaauto on rajal ning nüüd hakkavad sõitjad järgemööda boksi tulema

Verstappen on raja ääres!

Vahepeal on pidanud katkestama Magnussen. Taanlane on tänane kolmas katkestaja.

50/63 Räikkönen käib viimaks boksis ja langeb 12. kohale. Esikuuik: Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Ricciardo, Leclerc

48/63 Niimoodi sai Verstappen mööda Bottasest. Hollandlane pole vahepeal suutnud aga Hamiltoniga vahet vähendada, briti edu ikka 13 sekundit.https://twitter.com/F1/status/1322889528244404229

46/63 Vanameistri Räikköneni võib leida hetkel neljandalt kohalt. Siiski on seis petlik, nimelt pole soomlane veel ainsana boksis käinud.

Verstappen jääb Hamiltonist maha 13 sekundiga. Kas hollandlane suudab veel ka esikoha heitlusesse sekkuda?

43/63 Verstappen möödub Bottasest ja tõuseb teiseks!

Vettel käis boksis, ent mehhaanikud käkkisid peatuse ära, kui probleeme tekkis kahe rehvi vahetamisega. Sakslane jätkab 14. kohal.

40/63 Hamiltoni edu on juba üle 10 sekundi. Bottase suurem mure on hetkel aga Verstappeni selja taga hoidmine.

35. ringil juhtus Verstappenil endal nii: https://twitter.com/F1/status/1322887381486166016

39/63 Bottas lasi kurvi pikaks ja Verstappen pääses lähemale. 0,8 sekundit vahe.

Nüüd on Hamiltoni edu juba üle 6 sekundi ja Bottas teeb tööd, et Verstappen ei saaks DRS-i nuppu näppida.

Kuidas Hamilton siis ikkagi liidriks sai? Püsis kõvasti kauem väljas, kui planeeritud oli, paugutas mitu kiireimat ringi järjest, tegi oma peatuse virtuaalse turvaauto ajal. Teised pidid hoo maha võtma, tema veetis selle aja boksiteel. Ja oligi olemas! Natuke õnne ja ise pidi ka muidugi mees olema.

Renault annab teada, et Oconi autol kahtlustati käigukasti riket.

31/63 VSC juba lõpeb. Hamilton jäi liidriks, Bottas kaotab 3,9 sekundit. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1322884314732892166

Bottasele antakse teada, et enam ei ole "safe". Üks sekund graafikust maas. Virtuaalne turvaauto. Hamilton boksi!

Vabandust, mitte seinas, vaid seisab muru peal suitseva masinaga https://twitter.com/F1/status/1322885411757326337

Magnussen käis boksis ja võttis sisse 19. ehk viimase koha.

Ocon (Renault) on seinas. Teises-kolmandas sektoris kollased lipud.

28/63 Perez käis boksis ja langes seitsmendaks Ricciardo ette. Vahe on 1,075 vaid.

28/63 Ricciardo möödus Magnussenist ja tõusis kaheksandaks. Leclerc ründab samuti ja saab paari kurviga Haasi masina selja taha jäetud. Nüüd on Ricciardo 8., Leclerc 9. ja Magnussen 10.

26/63 Hamiltonilt küsitakse, kas ta saaks veel 10 ringi rajal olla.

Hamiltoni edu Bottase ees on juba 26,4 sekundit. Verstappen kaotab Bottasele 1,6-ga.

Esikümme: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Perez, 5. Vettel, 6. Räikkönen, 7. Latifi, 8. Magnussen, 9. Ricciardo, 10. Leclerc.

Hamilton paugutas vahepeal ka 1.18,367 ringi. Bottase põhjakahjustus hoiab põnevust üleval. Hamiltonil on lootust boksist väljudes liidriks jääda.

Soomlasele antakse teada, et auto põhi on kahjustada saanud. Mercedes kinnitab Bottasele, et ta on Hamiltoni suhtes "turvalises tsoonis". Ehk siis eeldatakse, et 24 sekundit võetakse Lewise boksipeatusega tagasi?

Hamilton teeb vahepeal kiireimaks ringiks 1.18,477.

21/63 Verstappen jääb nüüd Bottasest maha 1,1 sekundiga, Hamilton juhib 24 sekundiga soomlase ees.

20/63 Bottas käis ka boksis, aga säilitas teise koha. Hamiltonile öeldakse, et teda hoitakse veidi kauem väljas kui plaanitud. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1322881009705230337

18/63 Sainz käis boksis ja langes 13-ndaks Alboni ja Kvjati selja taha.

Verstappen boksis... 2,2 sekundit seisuaega ja väljub kolmandale kohale. Mercedesel hetkel kaksikjuhtimine. Bottas juhib 4,3 sekundiga.

17/63 Kvjati ja Alboni kokkupõrge 12.-13. koha heitluses oli lähedal.

Bottase ja Verstappeni vahe on 2,3, hollandlase ja Hamiltoni vahe 1,5.

Verstappen sõidab kiireima ringi 1.19,077. Kohtunikud otsustasid, et Magnusseni ja Vetteli esimese ringi nagina järel ei vaja keegi karistamist.

TOP8 näeb välja selline: 1. Bottas, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Vettel, 7. Räikkönen, 8. Latifi.

15/63 Läinud on suuremaks boksitralliks juba. Ricciardo, Albon ja Kvjat käisid viimati, kõik nad reageerisid Leclerci varajasele peatusele. Sainz on hetkel neljandal kohal.

Giovinazzi käis juba boksis ja pani keskmised rehvid alla. Naases rajale 17. kohal. AlphaTauri annab teada, et Gasly pidi boksi keerama veerõhu langemise tõttu.

"Eesmine parem rehv ei tundu õige," ütleb Hamilton.

12/63 "Oleme kõikides kurvides kiiremad, kaotame ainult sirgetel," öeldakse Verstappenile, kes kaotab teisel kohal sõites Bottasele 1,9 sekundit.

"Kui me kohe ei katkesta, lendab kõik õhku!" öeldi Gaslyle veel.

9/63 Gasly sõit on lõppenud! "Peame boksi sõitma, peame katkestama," öeldakse prantslasele. https://twitter.com/F1/status/1322877860642775040

Sainz möödus Norrisest ja tõusis 9. kohale. https://twitter.com/F1/status/1322877072046497792

Vetteli ja Magnusseni olukord peale starti on uurimise all.

"Siin on nii raske jälitada," kurtis Hamilton raadio teel.

Strolli esitiiva tükk on ikka raja ääres muru peal. Aga ilmselt ei peeta seda nii ohtlikuks, et sellele tähelepanu juhtida.

4/63 Esikümme: 1. Bottas, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Ricciardo, 5. Gasly, 6. Leclerc, 7. Albon, 8. Kvjat, 9. Norris, 10. Sainz.

Giovinazzi tõusis stardiga kuus kohta! https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1322874947455324161

Gasly start läks ühe Hamiltoni äkilise liigutuse nahka, otsasõidu vältimiseks pidi ta korraks tagasi tõmbuma.

Esimese kiireima ringi sõidab täna Verstappen - 1.20,211.

Magnussen jäi mingil põhjusel raja äärde ja korraks olid kollased lipud väljas, aga nüüd jälle roheline. 15. kohalt startinud Stroll tuli boksi esitiiba vahetama. https://twitter.com/F1/status/1322875453015756802

Gasly langes viiendaks, Leclerc tõusis kuuendaks.

Bottas suutis esikohta hoida, Verstappen tõusis teiseks, Ricciardo Hamiltoni järele neljandaks.

Kõik on stardiks valmis.

Pehmete rehvidega stardivad Gasly, Ricciardo, Albon, Leclerc, Kvjat, Norris, Sainz, Giovinazzi. Kõigil teistel on all keskmise seguga rehvid.

Masinad läksid rehvisoojendusringile. Ees ootab 63 ringi sõitu.

Traditsiooniline põlvitamine: https://twitter.com/F1/status/1322871555257454592

Selliste ilusate karikate peale käib mäng: https://twitter.com/F1/status/1322870367350902788

Vihma tõenäosus on Imolas nullilähedane. Ilm on päikesepaisteline, kohati pilves, 18 kraadi sooja.

Täna tegi Aron väga tubli sõidu! https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/paul-aron-tousis-neli-kohta-ja-lopetas-imolas-teise-soidu-kaheksandana?id=91539935

Imolas kihutab sel nädalavahetusel ka Paul Aron. https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-avariis-osalenud-eesti-vormelilootuse-soit-loppes-juba-avakurvis?id=91537559

Jälgime muidugi ka neid arenguid... https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/mongoolia-valitsus-nouab-max-verstappenile-karistust?id=91535777

Gasly peab 2021. aastal noorele jaapanlasele mentoriks olema: https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/helmut-marko-gasly-peab-jaama-alphataurisse-sest-ta-saab-enda-korvale-vaga-noore-soitja?id=91538745