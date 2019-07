BLOGI | Hamilton võitis kodupubliku ees Suurbritannia GP. Vettel ja Verstappen põrkasid kokku, sakslane sai karistada

Suurbritannia GP

Madis Kalvet: https://twitter.com/F1/status/1150414753094877184

Madis Kalvet: Suurbritannia GP lõppeb Hamiltoni võiduga.

Madis Kalvet: Hamilton liigub kindlalt võidu suuna. https://twitter.com/F1/status/1150412930300764160

Madis Kalvet: Vettel saab avarii põhjustamise eest karistada. Sakslasele 10 sekundit karistust. https://twitter.com/F1/status/1150411486180847616

Madis Kalvet: Vettel on jätkajatest nüüd viimasel positsioonil. https://twitter.com/F1/status/1150409478078160896

Madis Kalvet: Olukorda hakatakse kohtunike poolt peagi üle vaatama. https://twitter.com/F1/status/1150408993757683715

Madis Kalvet: https://twitter.com/F1/status/1150408535957823493

Madis Kalvet: Vettel ja Verstappen põrkavad kokku. Vettel sõitis temast möödunud Verstappenile tagant sisse. Verstappen langeb viiendaks. Vettel kukub aga 17. kohale, kuna tal tuleb boksi esitiiba vahetama minna.

Madis Kalvet: Leclerc saabki Gaslyst mööda. https://twitter.com/F1/status/1150407842811322369

Madis Kalvet: Ferraride ja Red Bullide vahel käib tihe heitlus. Mängus kohad kolmandast kuuendani. https://twitter.com/F1/status/1150407508688871426

Madis Kalvet: 37 ringi läbitud. Hamilton hoiab Bottase ees ikka turvalist edumaad. Briti edu soomlase ees veidike üle kahe sekundi.

Madis Kalvet: 28 ringi läbitud. Boksipeatusega liidriks kerkinud Hamilton hoiab ikka esikohta.

Madis Kalvet: 52-st ringist on läbitud 24 ja taas läheb sõiduks. https://twitter.com/F1/status/1150403105072340993

Madis Kalvet: Rajale tuleb turvaauto. https://twitter.com/F1/status/1150401161092050944

Madis Kalvet: Leclerc ei jää aga niisama ootama ning saab taas Verstappenist mööda. https://twitter.com/F1/status/1150399308774199297

Madis Kalvet: Verstappen saabki Leclercist mööda. https://twitter.com/F1/status/1150398566193672193

Madis Kalvet: 16 ringi läbitud:

Madis Kalvet: Leclerci ja Verstappeni heitlus kolmanda koha nimel on eriti tuline. https://twitter.com/F1/status/1150397372612132864

Madis Kalvet: Haasi meeste kokkupõrge. Magnusse on sunnitud katkestama. https://twitter.com/F1/status/1150396778870689797

Madis Kalvet: 10 ringi läbitud. Bottas ikka liider.

Madis Kalvet: https://twitter.com/F1/status/1150395014771556353

Madis Kalvet: Kordused näitavad, et Hamilton andis Bottasele kõvasti ruumi ja lubas tiimikaaslase suhteliselt lihtsalt uuesti juhtima.

Madis Kalvet: Mercedese piloodid annavad neljandal ringil kuuma. Esmalt tõuseb Hamilton liidriks, kuid Bottas võtab sisuliselt kohe liidrikoha tagasi.

Madis Kalvet: Grosjean ja Magnussen põrkavad kokku. Mõlemad peavad minema rehve vahetama.

Madis Kalvet: Hamilton on teisel, Leclerc kolmandal, Verstappen neljandal ja Vettel viiendal kohal.

Madis Kalvet: Start on antud! Bottas saab esimeselt kohalt parimana minema ja hoiab liidrikohta.

Gunnar Leheste: Hitech GP-s on pidu, aga vaevalt Vips täna eriti juubeldab. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1150318995326885889

Gunnar Leheste: Piquet teeb avarii, pirueti ja langeb konkurentsist. Daruvalaga oli kokkupõrge. Seegi on pärast sõitu uurimise all. Korralikult draamat ikka nähtud!Pulcini ületab finišijoone võitjana, Shwartzman teine, Lawson kolmas, Armstrong neljas, Lundgaard viies. Vips peab leppima 13. kohaga.

Gunnar Leheste: Avarii juhtus šikaanis, Vips sõitis Hughesile sisse, viimase külg paiskus korraks õhku ja rajale polnud tal võimalik pärast seda intsidenti enam jääda. Võidu poole kihutab Pulcini, Shwartzman ikka teine, Lawson kolmas. Vips on langenud 13-ndaks. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1150317066056085504

Gunnar Leheste: 18/20 Vips ja Hughues teevad avarii ning kohtunikud teatavad, et see olukord läheb pärast sõitu uurimisele!. Vips hetkel 9. kohal, briti jaoks on kodune etapp ilmselt lõppenud.

Gunnar Leheste: Shwartzman möödus ka Piquet'st ja Lawsonist ja on nüüd Pulcini järel teisel kohal. Vips lasi mööda Hughuesi ja on kümnes.

Gunnar Leheste: Prema mehed Shwartzman ja Daruvala saavad mõlemad Lundgaardist mööda ja võtavad sisse vastavalt neljanda ja viienda koha. Taanlane lükatakse kuuendaks.

Gunnar Leheste: 12/20 Lawsonile läheneb jõudsasti kolmandal kohal olev Piquet, kes näitab uusmeremaalasest kiiremaid ringiaegu. Vips kaotab kaheksandal kohal olevale Beckmannile alla sekundi ja läheb ilmselt peagi möödasõidukatsele.

Gunnar Leheste: 10 ringi veel minna. Vips on endiselt üheksandal kohal.

Gunnar Leheste: Lawsonile öeldakse raadio teel "ole rahulik, meil on veel DRS-i alasid tulemas". Itaallasel kästakse samal ajal vahe üle ühe sekundi kasvatada.

Gunnar Leheste: 9/20 Vipsi tiimikaaslane Pulcini möödub Liam Lawsonist ja asub liidriks.

Gunnar Leheste: 5/20 Vips juba üheksandal kohal. Hughues jäi selja taha, järgmisena ootab ees Beckmann. Pulcini on Piquet'st mööda saanud hoiab Lawsoni järel teist kohta.

Gunnar Leheste: 2/20 Vips on tõusnud kümnendaks.

Gunnar Leheste: Vipsi itaallasest tiimikaaslane Pulcini teeb head tööd, olles tõusnud kolmandaks Lawsoni ja Piquet järele kolmandaks.

Gunnar Leheste: Vips oli Schwartzmanist raja keskel väliskurvist möödasõitu tegemas, aga rattad puutusid kokku ja Vips pidi turvaalale hüppama. Rajale sai siiski tagasi, aga hoiab praegu 11. kohta.

Gunnar Leheste: Schwartzman ja Vips põrkavad kokku ja eestlane langeb kõvasti tahapoole! https://twitter.com/FIAFormula3/status/1150310032912920576

Gunnar Leheste: Autod on stardiks valmis!

Gunnar Leheste: Soomlane Niko Kari jääb stardirivile seisma. Ta lükatakse boksiteele, kust ta ka alustama peab, kui auto tööle saab.

Gunnar Leheste: Soojendusring algas!

Gunnar Leheste: Ilm on üsna pilves. 17 kraadi sooja.

Gunnar Leheste: Mehed valmistuvad soojendusringile minema.

Gunnar Leheste: Eile F4 etapil Red Bull Ringil: Mercedese noorteprogrammi värske liige Paul Aron võitis esimese sõidu! https://twitter.com/tacpydeportiva/status/1150101641040936960

Gunnar Leheste: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1150289321645236224

Gunnar Leheste: Vipsi mõtted eilselt pressikonverentsilt tänase sõidu kohta: "Oleme tiimiga kokku panemas väga tugevat nädalavahetust. Meil on veel mõnede väikeste asjade pealt areneda, kiirus polnud nii hea, kui ma tahtsin, aga peame data't analüüsima ning end teiseks sõiduks parandama, sest seal on väga tähtis võita nii palju punkte kui võimalik."

Gunnar Leheste: Täna alustab esikohalt teine Red Bulli noortesüsteemi liige Liam Lawson, kelle MP Motorspordi tiimis töötab peamehaanikuna eestlane Aivar Heidemaa. https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/eesti-mehaanik-tootab-f3-sarjas-juri-vipsi-otsese-konkurendi-heaks?id=86239575

Gunnar Leheste: F3 punktitabel. Tänane sõit annab poole vähem punkte kui eilne, mille eest Vips teenis 25 silma (+4 kvalifikatsioonivõidu eest). Tänane punktisüsteem on järgmine: 15-12-10-8-6-4-2-1 (lisaks on laual 2 p kiireima ringi eest, eile Vips kiireimat ringi enda nimele ei saanud). https://twitter.com/FIAFormula3/status/1150094286404218880

Gunnar Leheste: F3 teise sõidu stardijärjestus TOP10:1. Lawson (MP Motorsport), 2. Lundgaard (ART), 3. Piquet (Trident), 4. Shwartzman (Prema), 5. Pulcini (Hitech), 6. Armstron (Prema), 7. Daruvala (Prema), 8. Vips (Hitech), 9. Scherer (Charouz), 10. Yifei (Hitech).

Gunnar Leheste: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1150134373288697858