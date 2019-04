BLOGI | Hamilton võitis Hiinas toimunud ajaloolise etapi, Mercedesele kaksikvõit

VORMEL-1 HIINA GP SÕIT

Tänase sõidu lõplik järjestus:https://twitter.com/F1/status/1117337525167767553

"Mul on hea meel olla poodiumil. Püüdsime Mercedesega sammu pidada, aga ei suutnud. Nad olid kogu aeg meist kiiremad. Oleks väga tahtnud kiiremini sõita," rääkis Vettel pärast sõitu.

"Kaotasin sõidu stardis. Auto oli hea. Ma ei suutnud Hamiltoni taga olles talle järele jõuda. Stardist on kahju, mul käisid stardisirgel rattad ringi ja sestap oma koha kaotasin. Hooaja algus on meeskonnale hea olnud," võttis Bottas sõidu kokku.

Hamiltoni värsked kommentaarid: "Pole olnud kõige lihtsam nädalavahetus, aga suurepärane tulemus Mercedese jaoks. Me ei teadnud, kus me võrreldes Ferrariga oleme, nad olid möödunud nädalavahetusel väga kiired. Valtteri näitas terve etapi ajal head kiirust ja suurepärane on 1000. etapp lõpetada kaksikvõiduga."

Päeva sõitjaks valiti Alex Albion, kes eilse avarii tõttu alustas täna boksiteelt, aga suutis lõpetada punktikohal.https://twitter.com/F1/status/1117333594345738242

Kiireima ringi ja sellega tuleva lisapunkti teenib omale Pierre Gasly Red Bullist, kes pani paar ringi enne lõppu värsked rehvid alla ja võttis viimase ringiga Vettelilt parima aja üle!

Hamilton võidabki Hiina etapi! Mercedesele taas kaksikvõit, kui teise koha võtab Bottas, Vettel lõpetab kolmandana.

Viimane ring on jäänud sõita. Hamilton on liikumas oma karjääri 75. etapivõidu suunas.

54/56 Sõidul on kolmas katkestaja kui tehniliste probleemide tõttu peab boksis lõpetama McLareni Lando Norris.

52/56 Leclerc suudab küll Verstappeniga vahet vähendada, ent mitte piisavalt kiiresti. Monacolane jääb maha 9,2 sekundiga.

Seitse ringi enne lõppu on Mercedes liikumas kindla kaksikvõidu suunas. Hamilton liider ja Bottas teine. Vettel jääb Bottasest maha viie sekundiga.

48/56 Räikkönen ajab taga kaheksandal kohal paiknevat Perezt, kelle edu on alla ühe sekundi.

45/56 Sõidul on teine katkestaja, kui tehniliste probleemide tõttu peab Kyvat sõidu lõpetama.

Vettel möödub Leclercist ja tõuseb kolmandaks. Leclerc käib ka nüüd boksis ja ta langeb viiendaks. Kas Leclerc suudab Verstappeni, kes on 14 sekundit eespool, enne finišit kinni püüda?

40/56 Bottas saab Leclercist mööda ja tõuseb teiseks. Vettel jääb Leclercist maha paari sekundiga ja erinevalt konkurentidest on Lerclerc vaid korra boksis käinud.

Kiireima ringi sai enda nimele nüüd Vettel.

37/56 Nii Hamilton kui Bottas käivad boksis ära, Ainsana veel esiviisikust käimata Leclercil, kes asub hetkel teisel kohal. Hamilton ikka liider

36/56 Uuesti käib boksis ka Vettel! Leclerc on nüüd tõusnud kolmandaks. Vettel neljas ja Verstappen viies.

35/56 Verstappen peab uuesti boksis käima ja langeb viiendaks, Leclerci järele.

34/56 Kiireim ring on hetkel Bottase nimel.

33/56 Sõidus suuremaid muutusi toimunud pole, esikuuik sama: Hamilton, Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc, Gasly.

26/56 Räikkönen käib boksis ja langeb 11. kohale, ent suudab koheselt mööduda Magnussenist ja naasta punktikohale.

23/56 Hamilton käib boksis ja on jätkuvalt liider. Leclerc on samuti boksis käinud, seega on kogu esikuuik nüüd boksipeatuse ära teinud. Hamilton; Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc ja Gasly.

Kuna eespool olijad on käinud boksis, on Räikkönen tõusnud kuuendaks. Esimese peatuse teeb ka Mercedese Bottas.

20/56 Vettel ja Verstappen võitlevad neljanda koha nimel, kui hollandlane sai korraks mööda, siis Vettel suutis oma koha tagasi võtta.

https://twitter.com/F1/status/1117316578255589376

19/56 Vettel käib esimese Ferrari mehena boksis. Esikuuik: Hamilton, Bottas, Leclerc, Gasly, Vettel, Verstappen.

18/56 Verstappen käib boksis ja tuleb välja 8. kohal, täpselt Räikköneni ette.

17/56 Esimene katkestaja ja selleks on Nico Hülkenberg. Renault' keeruline hooaja algus jätkub...

Ferrari käseb Vettelil tempot tõsta. Samal ajal on Verstappen nii Vettelile kui Leclercile järele jõudnud.

Leclerc teatab Ferrarile, et pole rahul nende otsusega lasta Sebastian mööda endast. Leclerc püsib Vetteli järel ja sakslane pole suutnud endale antud edu ära kasutada.

14/56 Mercedesed on võrreldes Ferrariga justkui teiselt planeedilt. Ei ole ka Vetteli möödalaskmine Leclercist neid Hamiltonile ja Bottasele lähemale toonud. Juba 14 ringiga jääb Vettel Hamiltonist 10 ja Bottasest 6 sekundiga maha.

12/56 Räikkönen möödub Hülkenbergist ja tõuseb üheksandaks.

Ja tehtud. Leclercil kästi Vettel endast mööda lasta. Samal ajal juhib Hamilton Ferrraride ees juba seitsme sekundiga.

Ferrari tiimikorraldused Leclercile: "Pead kiiremini sõitma, muidu pead Sebastiani mööda laskma."

10/56 Kimi Räikkönen on tõusnud 13. kohalt kümnendale positsioonile.

9/56 Vettel jääb Leclercist maha umbes sekundiga, kas sakslane suudab noorest tiimikaaslasest mööduda?

7/56 Kohtunikud karistasid Kvyati - venelane peab sõitma karistuseks boksist korra läbi sõitma.

6/56 Ferrarid on Hamiltonist juba enam kui 4 sekundi kaugusel.

Kvyati, Norrise ja Sainzi intsident on kohtunike uurimise all.

4/56 Kyvat on tõusnud 14. kohale. Eespool olijatest on liider Hamiltoni edu Bottase ees kasvanud 1,5 sekundi peale.

Tänased ilmaolud:https://twitter.com/F1/status/1117308971117883394

Kordustest on näha, et Kvyat põrkas kokku mõlema McLareniga! Kõigepealt põrkas venelane kokku Sainziga, mis järel ta kohe külje pealt Norrist tabas. McLarenid hõivavad hetkel kahte viimast kohta, Kvyat asub 16. kohal.

Esimest ringi siiski ilma kokkupõrgeteta ei läbitud, kui omavahel läksid kokku Kvyat ja Norris. Kuna Norrise autost lendas rajale tükke, on rajal turvaauto. Tundub, et noor britt sõitu siiski saaab jätkata.

Suurepärase stardi tegi Hamilton, kes möödus Bottasest. Kolmandaks on tõusnud Leclerc, kes omakorda möödus Vettelist.

Ja tundub, et esimene kurv läbitakse kokkupõrgeteta.

Start on antud!

Piloodid ongi nüüd soojendusringil. Täna sõidetakse kokku 56 ringi.

Sõitjad on peagi minemas soojendusringile. Tuletame meelde enne sõitu veel ka üldarvestuse seisu, Bottas on liider 44 punktiga, Hamilton on maas ühe silmaga. Verstappen kolmas (27p), Leclerc 4. (26p), Vettel 5. (22p) ja Räikkönen 6. (10p).

Legendid on sõiduks valmis!https://twitter.com/F1/status/1117303390315397121

https://twitter.com/F1/status/1117300118057816069

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/F1/status/1116963290016620545

Tere hommikust, vormelisõbrad! Juba vähem kui tunni pärast algab ajalooline Hiina GP, mis on F1 sarja 1000. etapp.